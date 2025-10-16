Inauguran la XVIII Asamblea del Comité del Partido de Hanoi

Hanoi (VNA) - La XVIII Asamblea del Comité del Partido de Hanoi, período 2025-2030, se inauguró oficialmente hoy con la participación de 550 delegados representando a cerca de 500.000 miembros en 136 organizaciones partidistas en la capital de Vietnam.

La XVIII Asamblea del Comité del Partido de Hanoi, período 2025-2030 (Fuente: VNA)

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, asistió y pronunció un discurso en el evento.

La secretaria del Comité del Partido y jefa de la Delegación parlamentaria de Hanoi, Bui Thi Minh Hoai, subrayó que la ciudad enfrenta oportunidades, condiciones favorables así como desafíos y dificultades, por lo que las organizaciones partidistas, el gobierno y el pueblo capitalino deben mostrar alta determinación y grandes esfuerzos para cumplir con éxito las metas de desarrollo planteadas.

Durante el período 2020-2025, pese a numerosos retos, el gobierno y el pueblo de Hanoi unieron esfuerzos, innovaron y superaron dificultades, logrando cumplir con éxito la Resolución de la XVII Asamblea con resultados destacados, enfatizó.

De acuerdo con la funcionaria, se implementaron de manera integral y sincronizada las tareas de construcción del Partido y de un sistema político limpio y fuerte; se reforzaron la inspección, supervisión y la lucha contra la corrupción, el desperdicio y los fenómenos negativos; se renovaron las labores de movilización y comunicación popular; se optimizó la estructura administrativa para mejorar la eficiencia en el servicio a la población y las empresas.

La economía capitalina continúa reafirmando su papel como motor del desarrollo de la región y del país. Los sectores culturales, sociales, de salud, educación y formación registraron un desarrollo integral con logros destacados. Se garantizó el bienestar social y mejoró la vida material y espiritual de la población. La defensa y seguridad se fortalecieron, manteniéndose el orden social y protegiendo de forma segura los objetivos estratégicos y eventos nacionales e internacionales organizados en la ciudad.

Hanoi organizó con éxito las importantes actividades conmemorativas, incluyendo el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional (2 de septiembre), dejando profundas impresiones en la población y amigos internacionales.

En esta ocasión, Minh Hoai instó a los delegados a elevar el sentido de responsabilidad y aportar sabiduría para concretar las expectativas del Comité Central, de los cuadros, miembros del Partido y pueblo capitalino, construyendo una urbe civilizada, moderna y feliz, que avance junto al país hacia una era de prosperidad y fortaleza nacional.

La asamblea, que se celebra del 15 al 17 del presente mes, tiene la misión de decidir las metas y orientaciones de desarrollo para 2025-2030 con visión a 2045; elegir al Buró Ejecutivo del Comité partidista municipal para el XVIII mandato y la delegación para asistir al XIV Congreso Nacional del PCV; además de debatir y aportar opiniones a los documentos de dicho importante acontecimiento.

Con el lema “Unidad - Democracia - Disciplina - Innovación - Desarrollo”, la asamblea tiene una gran importancia política, orientando al Partido, Gobierno, fuerzas armadas y población a aprovechar oportunidades, superar retos, construir una capital próspera y avanzar con el país hacia una nueva era de desarrollo y prosperidad nacional, contribuyendo al éxito de las metas nacionales hasta 2030 y la visión 2045.

En la reunión de trazó la meta de que para 2030 Hanoi sea la capital “de la civilización, la cultura y la modernidad”, y que además sea verde, inteligente, con amplia integración internacional y alta competitividad, desarrollándose al nivel de las capitales avanzadas de la región; y se consolide como centro económico y financiero; y líder en cultura, educación, salud, ciencia, tecnología e innovación.

Para 2045, Hanoi será una ciudad conectada globalmente, con alto nivel de vida, desarrollándose de forma integral y ejemplar, con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita superior a 36 mil dólares.

Los principales indicadores al 2030 comprenden cuatro grupos con 43 objetivos específicos, incluyendo la incorporación anual de al menos 11 mil nuevos miembros del Partido; un crecimiento del PIB superior al 11% anual; un ingreso per cápita mayor a 12 mil dólares; un índice de desarrollo humano (IDH) de aproximadamente 0,88 puntos; y un índice de felicidad (HPI) de 9/10 criterios.

Los delegados definen en este evento las áreas clave de desarrollo como la construcción y el perfeccionamiento del marco institucional para el desarrollo de la capital; la promoción y el uso eficiente de recursos humanos de alta calidad y atracción de talentos; y el desarrollo de infraestructura moderna, inteligente y conectada.

Las tareas principales para el período de 2025-2030 incluyen establecer políticas especiales para el desarrollo de la capital; promover nuevos modelos de crecimiento, industrialización y modernización, desarrollo vigoroso del sector privado; impulsar los campos de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital integral; y construir una ciudad inteligente centrada en la población y las empresas como motor principal./.