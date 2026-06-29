Inauguran IV Festival de Cine Asiático de Da Nang

Da Nang, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la ciudad central de Da Nang, en coordinación con la Asociación de Promoción del Desarrollo Cinematográfico de Vietnam (VFDA), inauguró el IV Festival de Cine Asiático de Da Nang (DANAFF IV), marcando el inicio de una semana de festividades cinematográficas internacionales que congrega a numerosos cineastas, artistas y expertos de la industria nacionales y extranjeros.

La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, en la inauguració del IV Festival de Cine Asiático de Da Nang. (Foto: VNA)





La ceremonia de apertura, efectuada anoche, contó con la asistencia de la viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra; el secretario del Comité del Partido Comunista en Da Nang, Le Ngoc Quang; así como dirigentes de ministerios, sectores y localidades, junto con representantes de misiones diplomáticas y organizaciones internacionales.



Al intervenir en el acto, la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra enfatizó que el certamen ha consolidado de manera progresiva su prestigio como un puente entre el cine vietnamita y la región, elevando la posición de la cinematografía nacional en el proceso de integración internacional.



Afirmó que este evento es un testimonio elocuente de la directriz constante del Partido y el Estado de considerar a la cultura tanto el fundamento espiritual de la sociedad como una fuente de fuerza endógena, poder blando y motor para el desarrollo sostenible.

En este sentido, recalcó que el cine no es solo una forma de arte, sino una industria cultural de gran potencial que promueve la imagen del país y su gente, inyectando un nuevo impulso al progreso nacional en la nueva era.



Para potenciar este sector y asegurar que el festival continúe expandiendo su alcance en los próximos años, la subjefa del Ejecutivo instó al Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y a las autoridades de Da Nang a perfeccionar el marco institucional, liberar recursos y crear un entorno propicio que estimule el talento, la innovación tecnológica y la integración global.



Asimismo, exhortó a desarrollar un ecosistema cinematográfico estrechamente vinculado con el turismo y las industrias creativas para transformar a Da Nang en un destino de marca internacional, además de estimular a los artistas a concebir obras ricas en identidad tradicional capaces de conquistar al público contemporáneo y fomentar una cultura de respeto a los derechos de propiedad intelectual.



Por su parte, la vicepresidenta del Comité Popular municipal y jefa del comité organizador, Nguyen Thi Anh Thi, puntualizó que el DANAFF IV posee un valor estratégico en la construcción de la identidad cultural de la urbe, reafirmando su estatus como sede de eventos artísticos de envergadura global.



A su vez, la presidenta de la VFDA y directora del festival, la doctora Ngo Phuong Lan, explicó que tras tres ediciones bajo el lema “Puente Asiático”, el DANAFF IV expande su concepto a “Un puente desde Asia hacia el mundo”.



También precisó que la presente edición se estructura sobre cuatro pilares: galardonar las obras cinematográficas sobresalientes de Asia y Vietnam, honrar el patrimonio fílmico, descubrir y capacitar a jóvenes talentos, y expandir el mercado cinematográfico local mediante la conexión con redes de distribución internacionales.

El festival, que se celebrará hasta el 4 de julio, proyectará un total de 71 largometrajes en secciones competitivas y muestras informativas, que incluyen las categorías de “Cine Asiático”, “Cine Vietnamita Contemporáneo”, “Panorama del Cine Asiático” y un segmento especial denominado “Foco en el Cine de Estados Unidos”.



Como principal innovación para este año, el DANAFF IV introduce por primera vez plataformas de desarrollo industrial tales como DANAFF Talents, DANAFF Industry Days, el Mercado de Proyectos (Project Market) y el Espacio de Pabellones Comerciales, iniciativas diseñadas para facilitar las alianzas estratégicas entre productores, directores, distribuidores y fondos cinematográficos internacionales, consolidando así el papel de Da Nang como un dinámico centro cultural y de negocios para el séptimo arte en el Sudeste Asiático./.