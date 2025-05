Inauguran Festival Nacional de Aldea de Loto en honor al Presidente Ho Chi Minh

Nghe An, Vietnam (VNA) El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, asistió a la inauguración del Festival Nacional de la Aldea de Loto 2025 en la provincia central de Nghe An, en conmemoración por el 135 natalicio del Presidente Ho Chi Minh (19 de mayo de 1890).

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, y delegados en la inauguración de la estatua "El Tío Ho visita su tierra natal". (Fuente: VNA)

Al intervenir la víspera en el evento, Nguyen Duc Trung, secretario del Comité del PCV en la provincia, enfatizó que Lang Sen (Aldea de Loto), lugar del nacimiento y de los primeros años de infancia del Presidente Ho Chi Minh, se ha convertido en una tierra de orgullo para todos los vietnamitas y en un destino atractivo para muchos turistas.

El movimiento artístico popular de Canto de la Aldea del Loto se convirtió en un evento a nivel provincial en 2002. La celebración del festival de esta aldea celebración se ha lleva a cabo anualmente en Nghe An y cada cinco años se realiza a nivel nacional, un acontecimiento político y cultural de gran importancia en la vida popular, reiteró.

La festividad de este año se organiza a escala nacional, con muchas actividades culturales y deportivas emocionantes y significativas; brindando así un espacio de arte vibrante y promoviendo la diversidad cultural de la comunidad étnica vietnamita, lo que demuestra los sentimientos sagrados, la profunda gratitud y la firme creencia de los compatriotas a lo largo del país, los residentes connacionales en el extranjero y los amigos internacionales hacia el amado Tío Ho, apuntó.

Según Duc Trung, una de las actividades más destacadas en el Festival es la inauguración de la estatua "El Tío Ho visita su tierra natal". Este es un regalo significativo del Ministerio de Seguridad Pública al Comité del Partido, a las autoridades y al pueblo de la provincia de Nghe An; demostrando el respeto y la profunda gratitud de la fuerza de la Policía Popular hacia el líder.

En nombre de las autoridades provinciales, afirmó que se continuará promoviendo la fuerza de la gran unidad nacional, haciendo los máximos esfuerzos para desarrollar Nghe An, digna de ser la tierra natal del Tío Ho, de la confianza y expectativas de los líderes del Partido y del Estado, y junto con todo el país entrando firmemente en una nueva era: la del ascenso del pueblo.

Por su parte, Tran Quoc To, viceministro de Seguridad Pública, expresó su certeza de que la estatua se convertirá en una obra simbólica con profundos valores históricos y humanísticos, así como en una obra cultural y arquitectónica única y típica, una "dirección roja", y un destino atractivo e impresionante para los turistas nacionales y extranjeros que hacen una peregrinación a la ciudad natal del Tío Ho.



En el marco del festival, los participantes disfrutaron de un espectáculo de fuegos artificiales y numerosas actuaciones artísticas, ente otras actividades./.