Inauguran exposición sobre Presidente Ho Chi Minh, fundador de la amistad entre Vietnam y Rusia

San Petersburgo, Rusia (VNA) - La exposición temática “El Presidente Ho Chi Minh: Fundador de la amistad entre Vietnam y la Federación de Rusia” se inauguró en el Instituto Ho Chi Minh, perteneciente a la Universidad Estatal de San Petersburgo.

Los delegados cortaron la cinta inaugural. (Foto: Zona Conmemorativa del Presidente Ho Chi Minh en el Palacio Presidencial)

Los delegados cortaron la cinta inaugural. (Foto: Zona Conmemorativa del Presidente Ho Chi Minh en el Palacio Presidencial)

El evento fue realizado la víspera en colaboración con la Zona Conmemorativa del Presidente Ho Chi Minh, ubicada en el Palacio Presidencial de Vietnam.

La exposición se enmarca en la celebración de importantes hitos en las relaciones bilaterales, como el 75.º aniversario del establecimiento de nexos diplomáticos entre ambos países, el 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), así como el 102.º aniversario de la llegada del Presidente Ho Chi Minh a Petrogrado (actual San Petersburgo).

También se conmemoran los 15 años de fundación del Instituto Ho Chi Minh -el primer y único centro de investigación dedicado al líder vietnamita fuera del país- y los 10 años de cooperación entre la universidad anfitriona y la Zona Conmemorativa en Vietnam.

Durante la ceremonia de apertura, la directora de la Zona Conmemorativa, Le Thi Phuong, destacó la figura del Presidente Ho Chi Minh como héroe de la independencia nacional y eminente figura cultural.

Subrayó que su vida y obra representan un ejemplo luminoso de patriotismo y compromiso con la paz, y que su vínculo profundo con Rusia se forjó desde sus primeros pasos en la lucha por la liberación de Vietnam.

La exposición presenta cerca de 100 fotografías y documentos históricos, organizados en tres secciones principales: Nguyen Ai Quoc (seudónimo de Ho Chi Minh) en la tierra de Lenin, El Presidente Ho Chi Minh y Rusia: una relación entrañable, y La amistad entre Vietnam y la Federación de Rusia.

Estos materiales ofrecen una mirada amplia sobre la trayectoria del líder vietnamita en suelo ruso, desde sus primeros contactos con el movimiento comunista internacional, hasta sus visitas oficiales como Jefe de Estado. También se incluye una selección de imágenes que reflejan la cálida acogida del pueblo ruso y los vínculos de hermandad entre ambas naciones.

En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el profesor Vladimir Kolotov, director del Instituto Ho Chi Minh, expresó su orgullo por acoger esta muestra, especialmente significativa al contar con documentos y materiales enviados desde Vietnam.

Señaló que esta exposición aporta un nuevo capítulo a la historia contemporánea de las relaciones bilaterales y anticipó que, en el futuro próximo, se lanzarán nuevos proyectos con documentos inéditos.

La muestra también ha conmovido profundamente a la comunidad vietnamita en San Petersburgo, en especial a los jóvenes estudiantes.

Nguyen Thai Son, secretario de la Unión Juvenil local, manifestó su orgullo al ver el legado del Tío Ho reconocido en Rusia, y reafirmó su compromiso con el estudio y el esfuerzo personal para estar a la altura de esa herencia histórica.

En el marco de su visita, la delegación de la Zona Conmemorativa sostuvo un encuentro con Tatiana Ghermanovna, hija del cosmonauta soviético Gherman Titov, quien fue recibido por el Presidente Ho Chi Minh durante su visita a Vietnam en 1962.

En esta ocasión, Tatiana entregó como obsequio el libro “700.000 km en el espacio”, que su padre había dedicado al Presidente Ho Chi Minh durante aquel histórico viaje.

La exposición no solo permite redescubrir la conexión histórica entre los pueblos vietnamita y ruso, sino que también reafirma la vigencia de los ideales, la ética y la diplomacia del Presidente Ho Chi Minh. Su legado sigue siendo el cimiento sólido sobre el cual se continúa construyendo una amistad duradera y fructífera entre Vietnam y la Federación Rusa./.