Inauguran Exposición nacional sobre 80 años de indendencia y desarrollo de Vietnam

El secretario general del Partido, To Lam, el primer ministro Pham Minh Chinh y otros líderes y exlíderes del Partido y del Estado oficiaron la ceremonia inaugural de la Exposición. Foto: Thong Nhat - VNA

Con motivo del 80.º aniversario del Día Nacional de Vietnam y el Día Tradicional de la Seguridad Pública Popular, se inauguró hoy la Exposición “80 años de Independencia, Libertad y Felicidad”, que resalta los logros más importantes del país en las últimas ocho décadas, reafirmando la posición y el potencial de la nación en la arena internacional.

Celebrado en el Centro Nacional de Convenciones en Hanoi, el evento tiene como objetivo reflexionar sobre la historia de Vietnam, un camino lleno de sacrificios y triunfos, y al mismo tiempo, promover el patriotismo y el orgullo nacional.

En el acto inaugural, los líderes del Partido y el Estado, así como una amplia representación de autoridades, rindieron homenaje al Presidente Ho Chi Minh y a las generaciones que han contribuido al desarrollo del país.

La exposición, que ocupa un área de casi 260 mil metros cuadrados, cuenta con más de 230 stands de más de 110 empresas y grandes grupos. Los visitantes podrán conocer los logros en todos los sectores, desde la cultura y el arte hasta la ciencia, la tecnología, la defensa y la seguridad. Este evento también ofrece una oportunidad para que tanto el público nacional como internacional aprecien el progreso continuo de Vietnam.

El premier Pham Minh Chinh habla en el evento. Foto: Duong Giang - VNA

Delegados participantes en la ceremonia. Foto: Thong Nhat - VNA

En su discurso de apertura, el primer ministro Pham Minh Chinh destacó que la exposición no solo es un evento cultural, sino una representación tangible del desarrollo del país bajo la dirección del Partido Comunista de Vietnam.

La muestra, que cuenta con la participación de casi 300 entidades de Ministerios, agencias y empresas nacionales, exhibe los logros más destacados en áreas como la industria, la tecnología, la educación, la cultura y la defensa, precisó.

El panorama completo de estos 80 años de lucha y progreso se refleja en las distintas áreas temáticas de la exposición, desde los eventos históricos fundamentales hasta los iconos de la renovación del país.

Destacan los espacios como “95 años de la bandera del Partido guiando el camino” y “Vietnam – País y Gente”, los cuales recogen los hitos históricos más importantes y los logros sobresalientes de Vietnam.

Según el premier, la exposición también pone de relieve los logros alcanzados en la lucha por la independencia y el desarrollo en diversas áreas como la economía, la cultura y la industria. Espacios como “El emprendimiento como base de la nación” y “El motor económico” destacan el papel fundamental de las empresas privadas en el crecimiento económico de Vietnam.

De manera especial, el espacio “La espada y el escudo” presenta armas y equipos desarrollados por Vietnam, subrayando el poder de las fuerzas armadas y la seguridad pública popular del país.

Más allá de ser una oportunidad para reflexionar sobre el pasado, dijo Minh Chinh, el evento también sirve de inspiración para que el pueblo vietnamita continúe avanzando con confianza hacia el futuro.

El jefe de Gobierno expresó su esperanza de que esta muestra siga impulsando el desarrollo sostenible del país, con el objetivo de que Vietnam se convierta en una nación próspera y avanzada.

El espacio de realidad virtual de Sun Group causa una fuerte impresión en la gente. Foto: Tat Son/VNP

La gente visita el espacio expositivo “95 años de la Bandera del Partido iluminando el camino”. Foto : Tat Son/VNP

Una alfarera de Chu Dau - Hai Duong demuestra la técnica de pintar patrones en cerámica en la exposición. Foto: Tat Son/VNP

Espacio de exposición del Grupo de Electricidad de Vietnam (EVN). Foto: Tat Son/VNP

Stand de exhibición del primer prototipo de robot humanoide "Hecho en Vietnam" de Vingroup - VinMotion. Foto: Tat Son/VNP

Stand de exposición del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Foto: Tat Son/VNP

Después de la ceremonia inaugural, el secretario general del Partido, To Lam, el premier Pham Minh Chinh, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y los demás delegados visitaron los espacios de exhibición.

La Exposición “80 años de Independencia, Libertad y Felicidad” está abierta al público desde el 28 de agosto hasta el 5 de septiembre de 2025./.