Inauguran Exposición fotográfica “Ejército de Cabellos Largos” en México

Ciudad de México (VNA)- Con motivo del 50º aniversario del Día de la Liberación del Sur y Reunificación de Vietnam (30 de abril de 1975), así como del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y México (19 de mayo de 1975), el Museo de la Mujer de México, en colaboración con el Museo de la Mujer de Vietnam y la promotora cultural Kyra Núñez de León, inauguró la exposición fotográfica “Ejército de Cabellos Largos” en el centro histórico de la Ciudad de México.

El embajador vietnamita Nguyen Van Hai habla en el evento (Fuente: VNA)



Se trata de una importante actividad cultural- político que rinde homenaje a la imagen de las mujeres vietnamitas en la guerra de resistencia, al tiempo que subraya la tradicional amistad entre dos pueblos que han luchado con valentía por la independencia y la libertad.



La ceremonia de inauguración contó con la participación del embajador de Vietnam en México, Nguyen Van Hai; periodistas, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y miembros de la Federación Mexicana de Universitarias (FEMU).



En su discurso de apertura, el embajador vietnamita en México, Nguyen Van Hai, destacó el profundo significado de la exposición como parte de las celebraciones por el 50º aniversario de los nexos diplomáticos entre Vietnam y México.



Esta muestra es una valiosa oportunidad para acercar al pueblo mexicano a la historia, la cultura y, especialmente, a la imagen de la mujer vietnamita, señaló el diplomático vietnamita, y al mismo tiempo expresó su agradecimiento a la directora del Museo de la Mujer de México y a la doctora Kyra Núñez de León por su iniciativa y coordinación con el Museo de la Mujer de Vietnam en la organización de este evento.



El embajador vietnamita recordó que pocos días después de la histórica victoria del 30 de abril de 1975, México se convirtió en el primer país de América Latina, y uno de los primeros del mundo, en establecer relaciones diplomáticas con la Vietnam reunificada. Desde entonces, la amistad y cooperación bilateral se ha fortalecido constantemente en los ámbitos político, económico, cultural y de intercambio entre pueblos.



Van Hai también resaltó que las mujeres vietnamitas, durante las guerras, no solo fueron madres y esposas abnegadas, sino también combatientes valientes, y se convirtieron en un símbolo vivo del lema “Cuando el enemigo llega a casa, hasta las mujeres luchan”, participando activamente en las filas de jóvenes voluntarios, guerrillas locales y fuerzas regulares en el frente de batalla.

En particular, el “Ejército de Cabellos Largos”, liderado por la legendaria general Nguyen Thi Dinh, se erigió como emblema de la tenacidad y el coraje del pueblo vietnamita, causando temor entre las fuerzas invasoras estadounidenses y sus aliados.



El diplomático recordó los nombres de muchas heroínas vietnamitas, como Hai Ba Trung, Ba Trieu, Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau y la propia Nguyen Thi Dinh, quienes con su patriotismo, sacrificio y liderazgo contribuyeron decisivamente a la victoria de la nación, y que hoy son motivo de orgullo para muchas generaciones.



Según el embajador Van Hai, tanto en México como en Vietnam, el papel de la mujer ha sido cada vez más reconocido y valorado en la vida política y social, reflejo de una sociedad humanista, equitativa, democrática, próspera y feliz.



En esta ocasión, el diplomático expresó su deseo de que próximamente se pueda realizar en Vietnam una exposición sobre las mujeres mexicanas, y manifestó su confianza en que, con los valores tradicionales compartidos, las mujeres de ambos países seguirán aportando significativamente a la construcción de sociedades más igualitarias, democráticas y sostenibles.



A su vez, la doctora Kyra Núñez de León, promotora cultural y figura clave en la organización del evento, compartió que tras años de trabajo y vínculos con Vietnam- incluyendo numerosas entrevistas con integrantes del “Ejército de Cabellos Largos”, especialmente con la generala Nguyen Thi Dinh- ha desarrollado una profunda admiración por la voluntad, el coraje y las nobles cualidades de las mujeres vietnamitas, tanto en las luchas por la independencia nacional como en los periodos de reconstrucción y desarrollo del país.



Durante su reciente visita a Vietnam a finales de abril de 2025, junto a su esposo, Anders Johnsson, ex secretario general de la Unión Interparlamentaria (UIP), la doctora Kyra reafirmó su compromiso con la difusión de la cultura vietnamita en México.



Fue entonces cuando decidió unir esfuerzos con los museos de la mujer de ambos países para organizar esta exposición, en el marco del 50º aniversario de la reunificación de Vietnam y del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales.



Kyra Núñez también subrayó que las mujeres de México y Vietnam comparten cualidades admirables tales como trabajadoras, valientes, y desempeñan un papel decisivo en la defensa de la patria y la construcción de una sociedad justa y humanista.



A través de las fotografías expuestas, la muestra no solo destaca la contribución de las mujeres vietnamitas en una etapa heroica de la historia del país, sino que también constituye una reflexión sobre el valor de la paz, la solidaridad y el poder transformador de la mujer en los movimientos sociales, resaltó.



Agregó, además, que la exposición es también un testimonio viviente de la relación especial entre Vietnam y México- dos países geográficamente distantes, pero unidos por ideales comunes de paz, libertad y respeto por la dignidad humana.



Kyra Núñez expresó su esperanza de continuar colaborando con el Museo de la Mujer de Vietnam, el Museo de la Mujer de México, así como con las embajadas de ambos países, para organizar el próximo año en Vietnam una muestra dedicada a las mujeres mexicanas.



Se prevé que la exposición “Ejército de Cabellos Largos” permanezca abierta al público hasta finales de agosto de 2025, con entrada gratuita en la sede del Museo de la Mujer de México en el centro histórico de la capital mexicana./.