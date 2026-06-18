Inauguran el XIV Congreso Nacional de Mujeres de Vietnam

Hanoi (VNA)- El XIV Congreso Nacional de Mujeres de Vietnam, para el mandato 2026-2031, se inauguró hoy en Hanoi, con la participación del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.

Delegadas participantes en la cita (Foto: VNA)

Al evento también asistieron exdirigentes del Partido y el Estado, las Madres Heroicas de Vietnam, los Héroes de las Fuerzas Armadas Populares, los Héroes del Trabajo; líderes de los comités, ministerios y organismos centrales; junto con 789 delegadas destacadas, representantes de diversos estratos sociales, etnias, religiones, sectores laborales y componentes de la sociedad de todo el país.



En su discurso de apertura, la presidenta de la Unión de Mujeres de Vietnam, Le Thi Thuy, afirmó que durante el último mandato, bajo el liderazgo del Partido y la coordinación de todos los niveles y sectores, el movimiento de mujeres y el trabajo de la organización han alcanzado resultados integrales.

El papel, la resiliencia, la inteligencia, el espíritu de innovación y la aspiración de contribución de las mujeres se han seguido promoviendo, mientras que el movimiento de emulación “Formar a la mujer vietnamita de la nueva era” se ha difundido ampliamente, aportando a los logros generales del país, señaló.



Según Thuy, el XIV Congreso constituye un hito importante que abre una nueva etapa de desarrollo para el movimiento de mujeres y el trabajo de la organización, en consonancia con la aspiración de construir un país democrático, próspero, civilizado y feliz.



El evento evaluará la implementación de la Resolución del XIII Congreso, revisará las actividades del Comité Ejecutivo Central de la Unión, modificará los estatutos de la organización y elegirá un nuevo Comité Ejecutivo acorde con las exigencias del nuevo período.



Con el lema “Las mujeres vietnamitas promueven la tradición, la firmeza, la inteligencia y la responsabilidad; construyen una organización sólida; impulsan la igualdad de género; fortalecen la gran unidad nacional y contribuyen a la construcción de un país democrático, próspero, civilizado y feliz”, el Congreso define orientaciones, objetivos y soluciones para el mandato 2026-2031.

En el próximo período, la Unión de Mujeres de Vietnam continuará promoviendo movimientos de emulación y campañas vinculadas al estudio y seguimiento del pensamiento, la ética y el estilo de Ho Chi Minh, entre otras.



El Congreso ha identificado tres avances estratégicos: mejorar la calidad del recurso humano femenino para responder a las exigencias de la nueva era; promover la transformación digital integral dentro del sistema de la Unión y renovar contenidos y métodos de trabajo; y apoyar el emprendimiento femenino, la innovación y el desarrollo económico legítimo.



Asimismo, estableció 12 indicadores, cinco tareas clave y 20 soluciones específicas. Las tareas principales se centran en el apoyo al desarrollo integral de las mujeres y la construcción de familias progresistas y felices.



También se enfoca en el fortalecimiento del empoderamiento de las mujeres; la promoción de la igualdad de género; la participación en la construcción del Partido y del sistema político; el fortalecimiento de la gran unidad nacional; la consolidación de la organización y la mejora de la eficacia de la diplomacia popular./.