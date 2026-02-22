Inauguran el Festival de la Pagoda Huong

La ceremonia de apertura del Festival de la Pagoda Huong (Perfume) 2026. Foto: Tran Viet - VNA

La ceremonia de apertura del Festival de la Pagoda Huong (Perfume) 2026 se efectuó hoy en la pagoda Thien Tru, perteneciente al conjunto de Reliquias Nacionales Especiales de Huong Son en Hanoi, bajo el lema “Destino turístico seguro – amigable – de calidad”.

El festival se desarrolla del 18 de febrero al 11 de mayo (del segundo día del primer mes lunar al 25 del tercer mes lunar), marcando el inicio de la mayor temporada de peregrinación del norte del país y evidenciando un cambio en la concepción organizativa y de gestión, orientada hacia estándares más civilizados, profesionales y modernos.



En su discurso inaugural, el presidente del Comité Popular de la comuna de Huong Son, Le Van Trang, destacó el objetivo de convertir la localidad en un destino seguro, hospitalario y de calidad, impulsando el turismo durante las cuatro estaciones y difundiendo los valores culturales y espirituales del sitio. Asimismo, llamó a residentes y visitantes a practicar un comportamiento cívico y preservar el patrimonio.





En la ceremonia. Foto: Tran Viet - VNA

Según el jefe del Comité Organizador, entre el 17 y el 21 de febrero (del primer al quinto día del primer mes lunar), el festival recibió 135.895 visitantes, un fuerte incremento respecto al mismo periodo del año anterior; solo el quinto día se registraron 51.190 asistentes. En la jornada inaugural, pese a la lluvia primaveral, miles de peregrinos acudieron al evento. La exención del pago de entradas a los paisajes del cuarto al sexto día del Tet- manteniéndose únicamente el cobro del servicio de barca- contribuyó al aumento del flujo turístico.



Las labores organizativas se han reforzado con medidas como la canalización del tráfico desde puntos lejanos, la disposición científica de estacionamientos y embarcaderos, así como recomendaciones para que los visitantes eviten las horas punta y reduzcan la congestión en la zona del teleférico y la cueva Huong Tich.



Del 18 de febrero al 11 de mayo se ofrece estacionamiento gratuito para automóviles y motocicletas en los aparcamientos gestionados por el comité organizador, quedando estrictamente prohibido cualquier cobro indebido.



Las tarifas de los servicios se exhiben públicamente; los remeros han recibido capacitación, cuentan con credenciales identificativas y realizan cobros mediante cuentas bancarias para garantizar la transparencia. Además, se han instalado 10 puertas automáticas de control de entradas en el embarcadero Yen, se aplica tecnología de códigos QR, funciona una línea directa de atención y se analizan datos de visitantes por franjas horarias.



La incorporación de tecnologías y el fortalecimiento de la disciplina en la prestación de servicios evidencian la transición hacia un modelo de gestión inteligente, centrado en el visitante y orientado a consolidar un festival moderno, seguro y sostenible.



Construido a fines del siglo XVII, el Complejo de la Pagoda Huong cuenta con una gran cantidad de pagodas, templos y cavernas llenas de maravillosas estalactitas y estalagmitas.



Ese conjunto, a unos 60 kilómetros al suroeste del centro de Hanoi, es uno de los destinos turísticos más famosos del país del Sudeste Asiático, por su valor espiritual y altura topográfica, al que se le unen hermosas cuevas naturales internadas entre paisajes pintorescos./.a