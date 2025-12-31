Inauguran el Festival de Año Nuevo de Da Nang 2026

Da Nang, Vietnam (VNA)- El Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Da Nang inauguró el 30 de diciembre el Festival de Año Nuevo 2026 de la central ciudad vietnamita.



Turistas extranjeros en Da Nang (Fuente: VNA)



La vicepresidenta del Comité Popular municipal, Nguyen Thi Anh Thi, destacó que Da Nang siempre ha considerado la cultura como su base, el turismo como su sector clave, y los festivales como una herramienta importante para atraer a los turistas, impulsar el consumo y promover el desarrollo económico y social.



El festival, que se celebra del 30 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026, cuenta con una variedad de actividades culturales, artísticas y recreativas que crean un ambiente vibrante y atractivo para los visitantes.



El festival de este año se organiza en lugares destacados como el Parque de la orilla este del Puente del Dragón, la calle peatonal Bach Dang, Hoi An, el Parque marítimo Tam Thanh y la Plaza 24 de marzo.



La zona gastronómica Cheer Fest, que se celebra del 30 de diciembre de 2025 al 3 de enero de 2026, presenta platos locales e internacionales, puestos de BBQ, cervezas artesanales y productos de souvenirs.



El 1 de enero de 2026, Da Nang recibirá el primer vuelo y barco con turistas con actividades de entrega de flores, regalos y presentaciones artísticas en el aeropuerto, el puerto y en Hoi An.



Da Nang también lanzará un programa de promoción del turismo costero desde principios de 2026 hasta agosto de 2026, con puntos de fotos en sus principales playas.

Un evento destacado será la Gran Avenida “Da Nang – Año Nuevo 2026”, que se llevará a cabo del 30 de diciembre de 2025 al 1 de enero de 2026 en la calle peatonal Bach Dang, con luces, sonidos modernos y programas de arte callejero.



Especialmente, por primera vez en Da Nang se celebrará la carrera nocturna "Iluminando el río Han – Correr hacia el futuro" desde las 22:00 hasta las 24:00 horas del 31 de diciembre de 2025, con una distancia de 5 km. Los corredores pasarán por puntos emblemáticos como el Puente del Dragón y el Puente Nguyen Van Troi, y terminarán justo en el momento de la transición al nuevo año.



Además, los establecimientos de servicios, alojamiento y empresas de viajes de la ciudad lanzarán varias promociones en el marco de la "Temporada de promociones de fin de año Da Nang 2025" y el Festival de Ofertas Mega Sale Holiday.



Con una amplia gama de actividades, se espera que el Festival de Año Nuevo de Da Nang 2026 ofrezca un espacio cultural y recreativo único y reafirme a la urbe como un destino atractivo durante la temporada turística de fin de año./.