Inauguran el Día de las Compras en Línea de Vietnam

Hanoi (VNA) – La Agencia de Comercio Electrónico y Economía Digital del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de Vietnam celebró el 14 de noviembre la ceremonia de inauguración del “Día de las Compras en Línea de Vietnam – Online Friday 2025”.



Este no solo es el mayor evento de compras en línea del año, sino que también difunde el mensaje de un consumo inteligente, responsable y sostenible, contribuyendo a impulsar el fuerte desarrollo de la economía digital de Vietnam en la nueva era.



Al intervenir en la ceremonia, la viceministra de Industria y Comercio, Phan Thi Thang, señaló que las preocupaciones sobre la calidad de los productos siguen siendo uno de los mayores obstáculos para los compradores en línea. Al mismo tiempo, la proliferación de productos de mala calidad, falsificados y que infringen los derechos de propiedad intelectual continúa siendo un problema persistente tanto en el comercio electrónico como en el comercio tradicional.



Por lo tanto, la organización de la Semana del Comercio Electrónico y el Día de las Compras en Línea – Online Friday 2025 demuestra la determinación del MIC de acompañar a las plataformas digitales de comercio electrónico, los vendedores y los consumidores en la construcción de un entorno de comercio electrónico transparente y con experiencias positivas para los usuarios.



Esto resalta no solo el rol de los organismos reguladores, sino también la mayor responsabilidad de las plataformas digitales, los mercados de comercio electrónico y los vendedores en la construcción de la confianza pública y la protección de los derechos de los consumidores.



Uno de los puntos destacados de Online Friday 2025 es un Mega Livestream que orienta a los consumidores a distinguir los productos auténticos de los falsificados y a comprar en línea de forma segura.



El evento también ofrece numerosos incentivos y promociones de las plataformas de comercio electrónico, creando oportunidades para que los consumidores experimenten productos vietnamitas de prestigio.



TikTok Shop y Deli – socios estratégicos del programa durante tres años consecutivos – continúan acompañando al MIC en la promoción del desarrollo del comercio electrónico y en la difusión del movimiento de compras en línea seguras, fiables y divertidas a los consumidores de todo el país.



Además, el programa de este año recibe una fuerte respuesta de las plataformas de comercio electrónico y de todo el ecosistema digital, con la participación de Shopee, Lazada, Sendo y unidades de apoyo tecnológico y de infraestructura como AccessTrade, Grab y Viettel Post. También participan numerosas marcas de fabricación y consumo de prestigio./.