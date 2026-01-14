Inauguran el Centro de Prensa del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam

Hanoi (VNA)- La Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), junto con la Dirección del Centro de Prensa del XIV Congreso Nacional del PCV, inauguró hoy aquí el Centro de Prensa para la magna cita.



El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu, y los delegados cortan la cinta inaugural en el acto de inaguración del Centro de Prensa. Foto: Phuong Hoa - VNA



Al acto inaugural asistieron miembros del Buró Político, entre ellos el integrante permanente del Secretariado del Comité Central, Tran Cam Tu, y el director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y presidente del Consejo Teórico Central, Nguyen Xuan Thang, así como el secretario del Comité Central y jefe de la mencionada Comisión, Trinh Van Quyet, y el canciller Le Hoai Trung.



Garantía de información rápida, precisa y oportuna



Tras la Conclusión N.º 01, emitida el 3 de abril de 2024 por el Subcomité de Organización y Servicios del XIII Congreso Nacional del Partido, relativa a la asignación de tareas para la organización la cita partidista, la Comisión desplegó de manera activa y coordinada los trabajos necesarios para la creación del Centro de Prensa.



La preparación y puesta en funcionamiento del Centro se realizó de forma científica, sistemática y rigurosa, con la coordinación estrecha de los organismos competentes. El establecimiento cuenta con instalaciones modernas y completas, incluyendo conexión a Internet de alta velocidad, más de 150 computadoras portátiles y de escritorio, 10 impresoras, dos máquinas de fax y 10 pantallas de televisión de gran tamaño, garantizando así las mejores condiciones para la labor periodística y la cobertura informativa del Congreso.

El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu, y los delegados inspeccionan el Centro de Prensa. Foto: Phuong Hoa – VNA

Actualmente, se han registrados 597 periodistas y técnicos de 113 medios de comunicación nacionales, un aumento respecto a los 498 periodistas nacionales acreditados en el XIII Congreso, así como 79 periodistas y asistentes de prensa de 43 agencias internacionales, periodistas vietnamitas residentes en el exterior y representantes de partidos políticos y partidos gobernanetes, frente a los 66 periodistas internacionales acreditados en el Congreso anterior.



El Centro de Prensa, en coordinación con las autoridades pertinentes, ha creado condiciones favorables para que los medios desarrollen su labor durante el Congreso, en particular los principales órganos de prensa nacionales como la Televisión de Vietnam, la Voz de Vietnam, la Agencia Vietnamita de Noticias y el diario Nhan Dan (Pueblo). Estos medios desempeñan su papel como anfitriones, proporcionando señales limpias de televisión y radio, así como material fotográfico para su difusión, contribuyendo a una amplia proyección informativa del XIV Congreso Nacional del Partido.



Asimismo, se han elaborado planes detallados para la organización y regulación del trabajo de los reporteros tanto en el Centro de Prensa como en el salón principal del Congreso, asegurando la grabación de imágenes, fotografías y audio de manera oportuna y ordenada, con el fin de ofrecer información rápida, precisa, completa y puntual. El Centro también garantiza adecuadamente los servicios logísticos, incluidos refrigerios y comidas durante los recesos para periodistas, técnicos y personal de apoyo.



En relación con la labor informativa y de comunicación sobre el XIV Congreso, Lai Xuan Mon, miembro del Comité Central del Partido, subdirector permanente de la Comisión y director del Centro de Prensa, señaló que la cobertura mediática se ha desplegado de manera integral y amplia, generando una repercusión social positiva y profunda sobre el evento, considerado un acontecimiento histórico y decisivo para el país.



El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del PCV, Tran Cam Tu, y los delegados en el acto de inaguración del Centro de Prensa. Foto: Phuong Hoa – VNA



Los medios de comunicación han destacado los logros del mandato del XIII Congreso, los avances del país tras 40 años de renovación, así como las resoluciones del Buró Político que reflejan una visión innovadora y estratégica para el desarrollo nacional. También se han subrayado las valoraciones positivas de la comunidad y los medios internacionales sobre el sólido desarrollo de Vietnam bajo el liderazgo del Partido Comunista durante las últimas cuatro décadas, especialmente en el actual mandato, además de reflejar el ambiente de entusiasmo y confianza de los cuadros, militantes y la población ante este trascendental acontecimiento político.



Expresión de confianza y aspiración de desarrollo nacional



En el marco de la ceremonia, los delegados visitaron exposiciones de libros y publicaciones al servicio del XIV Congreso, la muestra fotográfica titulada “Bajo la bandera del Partido, el país avanza hacia una nueva era”, la exposición documental “De Congreso en Congreso”, así como la emisión especial del sello postal “Bienvenido el XIV Congreso Nacional del Partido”.



La exposición fotográfica, organizada por la Agencia Vietnamita de Noticias, reúne cerca de 500 imágenes documentales divididas en ocho secciones, que reflejan los hitos más destacados de la Revolución vietnamita vinculados a los distintos Congresos del Partido.



Asimismo, se instaló una pantalla electrónica de gran formato para presentar imágenes de la gloriosa historia del Partido y actualizar las principales actividades de la magna cita.



Inspirado en la bandera roja con la hoz y el martillo, símbolo sagrado del Partido Comunista de Vietnam, el espacio expositivo fue diseñado en tonos rojo y amarillo, evocando la tradición heroica y el firme espíritu de desarrollo del país. El punto central de la muestra es una estructura en forma de “V”, que simboliza tanto a Vietnam como el anhelo de integración y progreso en la nueva era.



Por su parte, la exposición documental “De Congreso en Congreso” presenta más de 200 documentos, imágenes y objetos valiosos, recreando de manera vívida los Congresos del Partido y los grandes logros alcanzados bajo su liderazgo. La muestra transmite además la aspiración común de convertir a Vietnam, a mediados del siglo XXI, en un país desarrollado y de altos ingresos con orientación socialista.



La emisión especial del sello postal conmemorativo destaca el número romano XIV junto al símbolo de la hoz y el martillo, representando la fe, los ideales y el impulso de la nación en la era digital, donde la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital son motores clave del desarrollo.



Inmediatamente después de la inauguración del Centro de Prensa, se celebró la conferencia de prensa internacional sobre el XIV Congreso./.