Inauguran el 12.º Festival del Ao dai de Ciudad Ho Chi Minh

El 12.º Festival del Ao dai 2026, con el tema “Hilos dorados que tejen aspiraciones” se inauguró el 6 de marzo en Ciudad Ho Chi Minh, bajo el auspicio del Departamento de Turismo y la Unión de Mujeres de la urbe.

El evento conmemora el 50.º aniversario del día en que Saigón–Gia Dinh adoptó oficialmente el nombre del Presidente Ho Chi Minh (2/7/1976–2026), el 1986.º aniversario del Levantamiento de las Hermanas Trung y el 116.º aniversario del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).



El festival incluye 17 actividades durante todo marzo y reúne a 37 diseñadores con cerca de 400 conjuntos de Ao dai, además de 600 actores, modelos y 37 embajadores en diversos ámbitos. Las actividades buscan resaltar el valor cultural del traje vietnamita y promover la imagen de Ciudad Ho Chi Minh como un destino cultural, creativo e integrado. El evento conmemora el 50.º aniversario del día en que Saigón–Gia Dinh adoptó oficialmente el nombre del Presidente Ho Chi Minh (2/7/1976–2026), el 1986.º aniversario del Levantamiento de las Hermanas Trung y el 116.º aniversario del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).El festival incluye 17 actividades durante todo marzo y reúne a 37 diseñadores con cerca de 400 conjuntos de Ao dai, además de 600 actores, modelos y 37 embajadores en diversos ámbitos. Las actividades buscan resaltar el valor cultural del traje vietnamita y promover la imagen de Ciudad Ho Chi Minh como un destino cultural, creativo e integrado.

En la ceremonia inaugural, la vicepresidenta del Comité Popular municipal, Tran Thi Dieu Thuy, señaló que tras 12 años de organización, el festival ha contribuido a impulsar el turismo, mejorar la experiencia de los visitantes y aumentar la competitividad del destino.



Según afirmó, el Ao dai ha estado estrechamente ligado a la vida y la cultura del pueblo vietnamita a lo largo de generaciones, evolucionando en diseño y materiales, pero manteniéndose como símbolo de la identidad y el espíritu nacional.



Una colección presentada en el evento. Foto: VNA



Uno de los momentos destacados será el programa conmemorativo del Levantamiento de las Hermanas Trung y del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, que incluirá una presentación colectiva de danza y un desfile de Ao dai con la participación de unas 50.000 personas en distintos puntos de la ciudad.



En el marco del festival, hasta el 31 de marzo el público y los turistas podrán visitar un espacio expositivo del Ao dai en la calle peatonal Nguyen Hue y participar en la experiencia “Ao dai y Metro”, que conecta varios destinos turísticos a través de la línea de metro urbano./.