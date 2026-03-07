Noticieros
Inauguran el 12.º Festival del Ao dai de Ciudad Ho Chi Minh
El evento conmemora el 50.º aniversario del día en que Saigón–Gia Dinh adoptó oficialmente el nombre del Presidente Ho Chi Minh (2/7/1976–2026), el 1986.º aniversario del Levantamiento de las Hermanas Trung y el 116.º aniversario del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).
El festival incluye 17 actividades durante todo marzo y reúne a 37 diseñadores con cerca de 400 conjuntos de Ao dai, además de 600 actores, modelos y 37 embajadores en diversos ámbitos. Las actividades buscan resaltar el valor cultural del traje vietnamita y promover la imagen de Ciudad Ho Chi Minh como un destino cultural, creativo e integrado.
En la ceremonia inaugural, la vicepresidenta del Comité Popular municipal, Tran Thi Dieu Thuy, señaló que tras 12 años de organización, el festival ha contribuido a impulsar el turismo, mejorar la experiencia de los visitantes y aumentar la competitividad del destino.
Según afirmó, el Ao dai ha estado estrechamente ligado a la vida y la cultura del pueblo vietnamita a lo largo de generaciones, evolucionando en diseño y materiales, pero manteniéndose como símbolo de la identidad y el espíritu nacional.
Uno de los momentos destacados será el programa conmemorativo del Levantamiento de las Hermanas Trung y del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, que incluirá una presentación colectiva de danza y un desfile de Ao dai con la participación de unas 50.000 personas en distintos puntos de la ciudad.
En el marco del festival, hasta el 31 de marzo el público y los turistas podrán visitar un espacio expositivo del Ao dai en la calle peatonal Nguyen Hue y participar en la experiencia “Ao dai y Metro”, que conecta varios destinos turísticos a través de la línea de metro urbano./.