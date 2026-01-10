Inauguran Centro Financiero Internacional en Da Nang

Da Nang (VNA) – El Centro Financiero Internacional de Vietnam (CFI) se inauguró el 9 de enero en la ciudad central de Da Nang, marcando el lanzamiento oficial del modelo del CFI de Vietnam.

La inauguración del Centro Financiero Internacional en Da Nang (Fuente: VNA)



La ceremonia anunció formalmente el inicio de operaciones del CFI en Da Nang y proporcionó a organizaciones, empresas e inversores nacionales y extranjeros información sobre sus características clave, planes de desarrollo y hoja de ruta de implementación. El evento también marcó el lanzamiento del sitio web oficial del CFI en Da Nang.



Este evento es de gran importancia para concretar la política principal del Partido, la Asamblea Nacional y el Gobierno sobre el desarrollo de un centro financiero internacional en Vietnam, contribuyendo a fortalecer la posición de Vietnam en la región y a nivel mundial, a la vez que genera un nuevo impulso para el desarrollo innovador y sostenible de Da Nang en el futuro próximo.



El Gobierno ha definido claramente la orientación de desarrollo del CFI en Da Nang como un moderno centro financiero internacional, estrechamente vinculado al ecosistema de innovación, la tecnología digital y las finanzas sostenibles.



El centro servirá como campo de pruebas controlado para nuevos modelos financieros y será pionero en el despliegue y la expansión de productos de activos digitales, pagos digitales, plataformas de comercio especializadas y bolsas de valores.



También promoverá la financiación de la cadena de suministro, los servicios financieros de terceros y las instituciones de crédito que no aceptan depósitos para complementar el mercado financiero tradicional, creando así productos financieros flexibles, innovadores y especializados.



En su intervención en la ceremonia, el viceprimer ministro permanente de Vietnam, Nguyen Hoa Binh, instó a Da Nang a fortalecer la coordinación con Ciudad Ho Chi Minh para finalizar un marco operativo unificado, garantizando la complementariedad entre las dos sucursales del centro.

Instó a la ciudad a consolidar rápidamente la autoridad operativa local de una manera ágil, profesional y eficaz, y a formar un contingente de funcionarios con mentalidad global, sólidos conocimientos de idiomas extranjeros, profunda experiencia profesional y una alta ética de servicio público, capaces de competir en igualdad de condiciones con la comunidad financiera global.



Por su parte, Ho Ky Minh, vicepresidente permanente del Comité Popular de Da Nang y presidente de la Autoridad Operativa del centro, afirmó que el CFI en Da Nang se desarrollará en múltiples zonas funcionales que abarcan una superficie total de aproximadamente 300 hectáreas. La sede de la autoridad operativa del centro, ubicada en el Parque de Software n.º 2, ofrece más de cuatro mil m² de espacio de trabajo para los miembros y está completamente equipada con conectividad a internet, sistemas de datos y servidores, afirmó, y añadió que la ciudad también ha completado la cobertura de la red 5G en las áreas planificadas para el centro financiero internacional.



Da Nang está finalizando la construcción de un edificio de 20 plantas y una infraestructura inteligente de monitorización, almacenamiento y operaciones en el Parque de Software n.º 2, con una superficie total de más de 27 mil m², diseñada para atraer fondos de inversión, empresas tecnológicas, startups y actividades de innovación, así como para probar nuevos modelos como activos digitales, criptomonedas y pagos digitales mediante mecanismos de espacio aislado, declaró./.