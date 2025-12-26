Inauguración de nuevo puente impulsa comercio entre Laos, Tailandia y Vietnam

Vientiane (VNA) – La ceremonia de inauguración del Puente de la Amistad Laos – Tailandia número 5 sobre el río Mekong, en la frontera entre la provincia laosiana de Bolikhamxay y la localidad tailandesa de Buengkan, tuvo lugar hoy.

El Puente de la Amistad Laos – Tailandia número 5 (Fuente: VNA)

El evento, al cual asistieron el secretario general del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL) y presidente de este país, Thongloun Sisoulith, y el rey tailandés, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, marca un avance importante en el fortalecimiento de la infraestructura de transporte y en la promoción del comercio en la subregión del Mekong, especialmente entre Vietnam, Laos y Tailandia.

Durante la ceremonia, el primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, y su par de Tailandia, Anutin Charnvirakul, destacaron la importancia de la obra, subrayando que se trata de un proyecto que responde a los deseos de ambos países, especialmente de las poblaciones de Bolikhamxay y Buengkan. Esta obra contribuye a conectar Laos con la región a través del Corredor Económico Este-Oeste, facilitando el transporte, el comercio y el turismo, generando beneficios concretos para los ciudadanos de las dos naciones.

El Puente de la Amistad Laos – Tailandia número 5 tiene una longitud de 1.350 metros, cruza el río Mekong y está diseñado con una moderna estructura de cable. Su puesta en funcionamiento ha reducido significativamente la distancia de Buengkan, en el noreste de Tailandia, a través de Bolikhamxay, en el centro de Laos, hasta el puesto fronterizo de Cau Treo en la provincia centrovietnamita de Ha Tinh, a poco más de 200 kilómetros, frente a los más de 350 kilómetros anteriores.

Esta ruta se convierte en la más corta y conveniente para transportar mercancías desde Buengkan hasta Ha Tinh, contribuyendo a fortalecer la conectividad económica regional y a promover el comercio transfronterizo.

Se espera que la obra abra numerosas oportunidades de desarrollo económico, comercial, de inversión y turístico, no solo para las dos provincias fronterizas de Laos y Tailandia, sino también para toda la Subregión del Gran Mekong (GMS), que incluye Vietnam, Camboya, Myanmar y las provincias chinas de Yunnan y Guangxi.

El Puente de la Amistad Laos – Tailandia número 5 es la continuación de la cooperación en infraestructura de transporte entre ambos países, tras la inauguración de cuatro puentes previos: Vientiane – Nongkhai, Savannakhet – Mukdahan, Khamouane – Nakhon Phanom y Huayxai – Chiangkhong.

Con su papel como un puente estratégico en transporte y relaciones exteriores, se espera que esta obra profundice la tradicional amistad y cooperación integral entre Laos y Tailandia, al tiempo que fortalezca la conexión con Vietnam, contribuyendo al desarrollo dinámico, sostenible y cohesionado de la subregión del Mekong./.