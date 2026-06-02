Impulsan vínculos entre inversión extranjera y empresas vietnamitas en una nueva etapa

Hanoi (VNA)- A pesar de su importante contribución al crecimiento económico y las exportaciones, la relación entre las empresas con inversión extranjera directa (IED) en Vietnam y las compañías nacionales sigue siendo limitada.

Las placas de circuitos impresos para dispositivos electrónicos se fabrican en la fábrica de Mektec Vietnam (100% de capital japonés) en el Parque Industrial Thang Long II, barrio de My Hao, provincia de Hung Yen. Foto: VNA

En este contexto, el fortalecimiento de la conexión entre ambos sectores se considera una prioridad para el período 2026-2030, con el objetivo de mejorar la competitividad y promover una integración más profunda de Vietnam en las cadenas globales de valor.

Según la Agencia de Inversión Extranjera del Ministerio de Finanzas, hasta finales de abril de 2026 Vietnam contaba con 46.534 proyectos de IED en vigor, con un capital registrado superior a 543,1 mil millones de dólares. La inversión desembolsada alcanzó los 357,64 mil millones de dólares, equivalentes al 65,8% del capital registrado total.

Los inversionistas extranjeros están presentes en 19 de los 22 sectores de la economía nacional. La industria manufacturera y de procesamiento lidera la captación de capital con cerca de 334,8 mil millones de dólares, lo que representa el 61,6% del total de la IED. Le siguen el sector inmobiliario, con más de 80,6 mil millones de dólares, y la producción y distribución de electricidad, con más de 44,9 mil millones de dólares.

Hoang Van Cuong, vicepresidente de la Asociación de Ciencias Económicas de Vietnam, señaló que, tras casi cuatro décadas de reformas, el sector de la IED se ha convertido en un componente clave de la economía nacional.

Actualmente aporta alrededor del 20% del Producto Interno Bruto (PIB), más del 70% de las exportaciones y genera millones de puestos de trabajo.

Numerosas multinacionales han elegido Vietnam como base estratégica de producción, contribuyendo al proceso de industrialización, modernización e integración internacional del país.

Sin embargo, señaló, el nivel de vinculación entre las empresas extranjeras y las nacionales sigue siendo reducido, lo que se traduce en bajas tasas de localización en diversos sectores y en una limitada participación de las compañías vietnamitas en las cadenas globales de valor.

Asimismo, la transferencia tecnológica y los efectos de difusión provenientes del sector de la IED aún no han alcanzado los resultados esperados.

Nguyen Duc Hien, subjefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido, afirmó que la débil conexión entre ambos sectores limita la capacidad de absorción tecnológica de las empresas vietnamitas, afectando tanto la eficacia de la atracción de inversiones como la competitividad de la economía. Por ello, reforzar los vínculos entre la IED y las empresas nacionales debe convertirse en una estrategia central durante la nueva fase de desarrollo.

Según Ho Sy Hung, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), en un contexto global marcado por la competencia tecnológica, las tensiones geopolíticas y las exigencias de desarrollo sostenible, las corporaciones multinacionales ya no buscan únicamente nuevos destinos de producción, sino también ecosistemas capaces de ofrecer adaptabilidad, transparencia y sostenibilidad.

Los expertos consideran que, además de orientar la captación de inversiones hacia sectores como la alta tecnología, las energías renovables, la economía verde y la economía circular, Vietnam debe diseñar mecanismos y políticas de incentivos específicos para elevar la calidad de los flujos de inversión extranjera. En este proceso, el fortalecimiento de los vínculos entre las empresas de IED y las compañías nacionales desempeña un papel fundamental.

Para atraer una nueva generación de inversiones extranjeras, Vietnam no puede depender exclusivamente de la ventaja de los bajos costos laborales, sino que debe potenciar las capacidades internas de su economía. La prioridad consiste en desarrollar el tejido empresarial nacional, especialmente las industrias auxiliares, para cumplir con los estándares de calidad, tecnología y gestión exigidos por los socios internacionales.

Asimismo, las empresas vietnamitas necesitan avanzar gradualmente hacia el dominio de las tecnologías, participando de forma más activa en actividades de mayor valor añadido, como el diseño, la investigación y desarrollo (I+D) y la innovación, con el fin de fortalecer su posición dentro de las cadenas globales de valor.

Nguyen Duc Hien subrayó que la atracción de la nueva generación de IED requiere una integración más estrecha entre las empresas extranjeras y el ecosistema económico nacional, mediante el desarrollo de industrias auxiliares, el fortalecimiento de las capacidades de las empresas locales, la promoción de la transferencia tecnológica y la conexión de las cadenas de suministro.

Paralelamente, dijo, Vietnam debe continuar impulsando reformas institucionales, consolidar un entorno de inversión transparente y estable, desarrollar recursos humanos altamente cualificados y acelerar las inversiones en infraestructura. /.