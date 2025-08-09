Impulsan una relación sustantiva, integral y eficaz entre Vietnam y Corea del Sur

Hanoi (VNA) - Con motivo de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a Corea del Sur, del 10 al 13 de agosto, el viceministro permanente de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu, compartió con la prensa el propósito y el significado de este viaje, así como los avances destacados en las relaciones bilaterales entre ambos países.

Según explicó el vicecanciller, la visita se realiza por invitación del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, y representa la primera visita de Estado a Corea del Sur del secretario general To Lam desde que asumió su nuevo cargo.

Asimismo, el hecho de que Corea del Sur lo reciba como el primer “invitado de Estado” refleja claramente el alto valor que Seúl otorga tanto a la relación bilateral como a la figura del máximo dirigente del Partido Comunista de Vietnam.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam (derecha), recibe a Park Chang Dal, enviado especial del presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. (Foto: VNA)

La visita tiene lugar en un contexto regional e internacional complejo, marcado por desafíos crecientes en los ámbitos político, de seguridad, económico, comercial y de inversión. En este marco, Vietnam y Corea del Sur se han consolidado como socios estratégicos clave en múltiples sectores.

Por ello, este viaje se considera una oportunidad crucial para que ambas partes profundicen el diálogo estratégico, definan nuevas orientaciones y establezcan medidas concretas que permitan fortalecer de manera sustantiva, integral y eficaz su asociación.

Además, se espera que abra nuevos horizontes de cooperación en áreas con gran potencial, como la ciencia y tecnología, la innovación, la transformación digital y la inteligencia artificial.

El viceministro también subrayó que esta visita representa una ocasión para que Vietnam transmita a Corea del Sur y a la comunidad internacional su firme determinación de construir un país próspero, así como su voluntad de atraer recursos globales en apoyo a sus objetivos de desarrollo en la nueva era.

La visita refuerza la política exterior vietnamita basada en la independencia, la autodeterminación, la diversificación y la multilateralización, al tiempo que profundiza la integración internacional del país de forma activa, integral y eficaz. Se trata también de una acción clave para avanzar en la implementación de la Resolución N.º 59 del Buró Político sobre integración internacional en el nuevo contexto.

Al evaluar los logros en las relaciones bilaterales, Nguyen Minh Vu destacó que, tras más de 30 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, los lazos entre Vietnam y Corea del Sur se han convertido en un modelo de asociación estratégica integral, caracterizada por una confianza política sólida y una cooperación sustancial que ha generado beneficios concretos para sus ciudadanos y comunidades empresariales.

En el ámbito político y diplomático, ambas naciones mantienen intercambios regulares de delegaciones de alto nivel, así como un diálogo constante a través de mecanismos de cooperación, especialmente en defensa y seguridad.

Por su parte, la economía sigue siendo un pilar fundamental en la relación bilateral. Corea del Sur es actualmente el mayor inversor extranjero en Vietnam y el tercer socio comercial más importante. Al mismo tiempo, Vietnam figura entre los principales países receptores de asistencia oficial al desarrollo por parte del Gobierno surcoreano.

La cooperación en cultura, educación, turismo, trabajo y el intercambio entre pueblos también ha experimentado un desarrollo notable, tanto en calidad como en cantidad.

Actualmente, hay unos 350 mil vietnamitas viviendo en Corea del Sur y más de 200 mil ciudadanos surcoreanos en Vietnam. Entre ellos, más de 100 mil familias son multiculturales, y aproximadamente 100 localidades de ambos países han establecido relaciones de amistad.

En especial, la ciencia, la tecnología y la innovación están emergiendo como nuevas áreas estratégicas en la cooperación bilateral. Proyectos emblemáticos como el Centro Nacional de Innovación de Vietnam, el Instituto de Ciencia y Tecnología Vietnam-Corea del Sur (VKIST) en Hoa Lac o el Vivero Tecnológico de Can Tho son muestra de los avances alcanzados en este campo. Paralelamente, se están promoviendo nuevos espacios de colaboración en semiconductores, inteligencia artificial e industrias culturales.

El viceministro expresó su plena confianza en que los resultados de esta visita contribuirán de manera significativa a elevar aún más el nivel de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

Asimismo, afirmó que este impulso conjunto servirá al desarrollo de cada nación y aportará activamente a la paz, la cooperación y el progreso en la región y en el mundo./.