Impulsan relaciones Vietnam-Camboya hacia un nivel superior

Hanoi (VNA)- El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam Nguyen Manh Cuong afirmó que el próximo viaje a Camboya del secretario general del Partido Comunista To Lam tras el éxito del XIV Congreso del Partido transmite un fuerte mensaje de dar prioridad al desarrollo de los nexos con el país vecino, al igual que su paso por Laos.

El secretario general del Partido Comunista To Lam y el rey de Camboya, Norodom Sihamoni durante la visita de Estado del último a Vietnam, el 28 de noviembre de 2024. (Foto: VNA)



La visita será una oportunidad para que los más altos líderes de ambos países refuercen el intercambio, fortalezcan la confianza política y promuevan la implementación eficaz de los acuerdos ya alcanzados, apuntó.



A través de esto, agregó, no solo se profundizará la relación de amistad tradicional entre ambos partidos y países, sino que también se generará un impulso para llevar las relaciones Vietnam-Camboya a un nuevo nivel, de acuerdo con los deseos de los pueblos de ambos países, y contribuirá de manera positiva a la paz, estabilidad, cooperación y desarrollo en la región.



Respecto al estado de las relaciones bilaterales, el funcionario dijo que Vietnam y Camboya han alcanzado resultados muy positivos y sustantivos en los últimos tiempos, lo que se refleja en el fomento de la confianza política, el intercambio de visitas de los dirigentes de los dos países y el mantenimiento de los mecanismos existentes de cooperación.



La colaboración en defensa y seguridad es sólida y constituye un pilar clave en las relaciones bilaterales. Mientras, la cooperación económica, comercial e inversionista ha avanzado de manera significativa, con un comercio bilateral que alcanzó los 11,33 mil millones de dólares en 2025.



Vietnam tiene 229 proyectos de inversión activos en Camboya con un capital registrado de 2,94 mil millones de dólares, lo que coloca a Camboya en el segundo lugar entre los 85 destinos de inversión de Vietnam en el extranjero.

La cooperación en educación, cultura y los intercambios entre los pueblos de ambos países ha seguido fortaleciéndose. El turismo se ha recuperado y crecido de manera impresionante. En 2025, casi 700 mil camboyanos visitaron Vietnam, un aumento del 54%, colocándose como el sexto mayor mercado de turistas extranjeros en Vietnam.



Ambos países han trabajado juntos y promueven el espíritu de solidaridad y apoyo mutuo en los foros multilaterales, especialmente dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), las Naciones Unidas y la Subregión del río Mekong, contribuyendo al esfuerzo común de ASEAN para mantener un entorno de paz, estabilidad y desarrollo en la región y el mundo.



Sobre el significado de la visita del secretario general To Lam, confió en que esta abrirá una nueva etapa para las relaciones Vietnam-Camboya, con un nivel aún mayor de confianza política, una cooperación más amplia y profunda, y un vínculo más estrecho entre ambos países.



También se espera que la visita brinde oportunidades para una cooperación más estrecha y profunda en áreas económicas, comerciales e inversoras, creando una interrelación de intereses estratégicos en sectores clave como comercio, inversión, cadenas de suministro, agricultura, industria, infraestructura, energía y transporte.



La visita ayudará a unificar la comprensión de los más altos niveles entre ambos Partidos y Gobiernos, estableciendo directrices precisas y creando una base política sólida para fomentar la cooperación en diversas áreas con base en la comprensión mutua y la confianza, llevando las relaciones Vietnam-Camboya a un desarrollo estable, sostenible y duradero en el futuro.



Además, la reunión de los líderes de los tres partidos de Vietnam, Camboya y Laos reafirmrá el valor histórico y el significado estratégico de la relación especial de solidaridad binacional y trilateral.



La visita del secretario general To Lam no solo consolidará la base política para las relaciones Vietnam-Camboya, sino que también impulsará un nuevo dinamismo para fortalecer la cooperación integral entre Vietnam, Camboya y Laos, en aras de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible en la región./.