Impulsan medios de vida sostenibles para personas mayores rurales frente al cambio climático

Hanoi (VNA) - Expertos de Vietnam, Tailandia y Camboya destacaron la necesidad de fortalecer los medios de vida de las personas mayores en las zonas rurales del bajo Mekong, aprovechando sus conocimientos tradicionales y su experiencia para promover la conservación de la biodiversidad, la adaptación al cambio climático y el desarrollo de sistemas agroalimentarios sostenibles.

An Phong, una aldea tradicional de elaboración de fideos, ubicada en la comuna de Phu Cat, provincia de Binh Dinh (Foto: VNA)





El tema fue abordado durante el taller de lanzamiento del proyecto de investigación “Fortalecimiento de los medios de vida de las personas mayores rurales: un enfoque basado en los derechos y en el papel de las personas mayores en la restauración de la biodiversidad, la resiliencia climática y los sistemas agroalimentarios sostenibles en el bajo Mekong”, celebrado hoy en Hanoi y conectado en línea con Tailandia y Camboya.



La vicepresidenta del Instituto de Estudios sobre el Ser Humano, la Familia y el Género (dependiente de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam), Tran Thi Hong, señaló que el envejecimiento de la población, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y las transformaciones de los sistemas agrícolas representan desafíos crecientes para la región.



Subrayó que las personas mayores no deben considerarse únicamente un grupo vulnerable, sino también actores con amplios conocimientos y experiencia que pueden contribuir a la gestión ambiental, la adaptación climática y el desarrollo sostenible.



Por su parte, la directora del proyecto, Phan Thanh Thanh, explicó que la investigación adopta un enfoque basado en los derechos humanos, combinado con los conceptos de envejecimiento activo y resiliencia socioecológica. El estudio analizará el papel, el nivel de participación y los obstáculos que enfrentan las personas mayores para seguir contribuyendo a la producción agrícola, los medios de vida familiares, la gestión comunitaria y la protección de los ecosistemas.



A partir de los resultados, el equipo de investigación formulará recomendaciones destinadas a reforzar la participación de las personas mayores en las políticas y programas de adaptación al cambio climático en el bajo Mekong.



Durante el encuentro, los especialistas de los tres países intercambiaron experiencias sobre el contexto nacional, debatieron los impactos del cambio climático en los medios de vida de las personas mayores y el valor de los conocimientos tradicionales para afrontar los cambios ambientales.



Asimismo, revisaron y perfeccionaron las herramientas de investigación cualitativa y acordaron el plan de trabajo, los mecanismos de coordinación y los métodos de recopilación e intercambio de datos para garantizar el avance y la calidad del proyecto./.