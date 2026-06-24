Impulsan la cooperación jurídica entre Vietnam y Rusia

Moscú 24 jun (VNA) – En el marco de su participación en el XIV Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo en Rusia, el ministro de Justicia de Vietnam, Hoang Thanh Tung, sostuvo hoy una reunión de trabajo con su par ruso, Konstantin Chuychenko, para debatir la implementación de los acuerdos de cooperación entre ambas carteras.

El ministro de Justicia de Vietnam, Hoang Thanh Tung, y su par ruso, Konstantin Chuychenko (Fuente: VNA)

Durante el encuentro, Konstantin Chuychenko afirmó que la invitación a Vietnam para participar en el foro de este año como único país invitado de honor refleja el reconocimiento al papel y la posición del país asiático en los asuntos jurídicos internacionales.

Destacó que la cooperación entre los dos ministerios constituye un modelo ejemplar de las relaciones bilaterales, sustentado en el Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en materia civil y penal.

Según el titular ruso, desde 2010 ambas partes han mantenido de manera efectiva diversas actividades de cooperación, entre ellas seminarios conjuntos, programas de prácticas e intercambios de experiencias profesionales. En un contexto internacional cada vez más complejo, señaló que aún existen amplias oportunidades para profundizar y ampliar la colaboración.

Por su parte, Thanh Tung valoró altamente la invitación de Rusia a Vietnam como único país invitado de honor del foro, considerándola una muestra de confianza mutua y de los estrechos vínculos que caracterizan la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

El ministro vietnamita subrayó que uno de los aspectos más destacados de la cooperación bilateral es el Grupo de Trabajo Mixto Vietnam-Rusia sobre legislación y justicia, creado en 2015. Se trata del único mecanismo de cooperación especializada que el Ministerio de Justicia de Vietnam mantiene con un socio extranjero.

Con vistas a una nueva etapa de colaboración, propuso continuar aplicando eficazmente el Acuerdo de Cooperación de 2010 y el Programa de Cooperación para el período 2025-2026, así como impulsar las negociaciones para suscribir un nuevo programa para la etapa siguiente.

Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer las actividades del Grupo de Trabajo Mixto, promover los intercambios profesionales y ampliar la cooperación en la formación jurídica. En particular, abogó por crear más oportunidades para que estudiantes vietnamitas cursen estudios en instituciones de formación jurídica de Rusia, contribuyendo así al desarrollo de recursos humanos especializados en derecho para Vietnam.

Previamente, ambos ministros inauguraron conjuntamente el pabellón de Vietnam, uno de los puntos destacados del XIV Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo. En este espacio se presentaron los principales hitos y logros del sector judicial vietnamita, junto con elementos representativos de la cultura nacional, atrayendo el interés de numerosos participantes y propiciando intercambios académicos y un mayor conocimiento sobre Vietnam./.