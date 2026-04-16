Impulsan cooperación en tecnología e innovación entre Vietnam y China

Funcionarios vietnamitas se reúnen con los directivos de la zona de alta tecnología de Zhongguancun y las autoridades de Beijing. Foto: VNA

La cooperación en ciencia, tecnología e innovación entre Vietnam y China continúa fortaleciéndose con la visita de trabajo de una delegación vietnamita a la zona de alta tecnología de Zhongguancun, en Beijing, uno de los principales polos de desarrollo tecnológico del gigante asiático.

Nguyen Duy Ngoc, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, jefe de su Comisión de Organización y subdirector del Comité Directivo Central para la Ciencia, la Tecnología, la Innovación y la Transformación Digital, realizó una visita de trabajo a la junta administrativa de dicha zona.

Durante el encuentro, Duy Ngoc destacó los resultados alcanzados por Beijing y Zhongguancun en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, y subrayó que la experiencia, los modelos y las formas de implementación de China tienen un alto valor práctico para el perfeccionamiento de mecanismos, políticas y su ejecución en Vietnam.

Asimismo, señaló que Vietnam está acelerando la implementación de la Resolución N.º 57-NQ/TW del Buró Político, que identifica la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores fundamentales para un desarrollo rápido y sostenible.

En este marco, expresó su deseo de que Beijing, Zhongguancun y las agencias y organizaciones chinas pertinentes refuercen los intercambios, compartan experiencias y amplíen la cooperación con agencias y localidades vietnamitas, incluida Hanoi, especialmente en ámbitos como ciudades inteligentes, inteligencia artificial, robótica, semiconductores, atención a personas mayores, tecnología médica y formación de recursos humanos de alta calidad.

La delegación vietnamita visita la zona de exposiciones y escucha una presentación sobre la formación y el desarrollo de Zhongguancun y algunos logros destacados en ciencia, tecnología e innovación en Beijing. Foto: VNA

Por su parte, Jin Wei, miembro del Buró Ejecutivo del Comité del Partido municipal y vicealcalde de Beijing, dio la bienvenida a la delegación vietnamita y presentó una visión general del desarrollo de la ciudad, así como sus principales orientaciones en materia de ciencia, tecnología e innovación.

Señaló que Beijing, como megaciudad, afronta múltiples retos en gobernanza urbana, medio ambiente, transporte, orden público, seguridad alimentaria y mejora de la calidad de vida de la población, y destacó que la capital china considera la ciencia, la tecnología y la innovación como base esencial de su desarrollo urbano.

Jin Wei precisó que Beijing cuenta actualmente con más de 30.000 empresas de alta tecnología reconocidas a nivel nacional. Añadió que Zhongguancun ha desarrollado tres grandes clústeres industriales con un valor de billones de yuanes cada uno, además de siete clústeres de cientos de miles de millones de yuanes, y alberga más de 400 empresas clave en robótica. Asimismo, subrayó las fortalezas de la ciudad en educación, investigación y recursos humanos de alta calidad, con numerosas universidades e institutos de prestigio.

El funcionario expresó su confianza en que, sobre la base de la sólida amistad y cooperación entre ambos países, los ministerios, sectores, localidades y comunidades empresariales de ambas partes seguirán ampliando los intercambios y la cooperación sustantiva en el futuro.

Durante la reunión, la delegación vietnamita también escuchó a representantes de Zhongguancun presentar su modelo organizativo, mecanismos de gestión y coordinación del ecosistema de innovación, incluida la articulación entre agencias estatales, empresas, institutos de investigación y universidades en la implementación de tareas clave de ciencia y tecnología.

Zhongguancun, considerada la primera zona nacional de innovación autónoma de China, es un modelo representativo del desarrollo de un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación a gran escala, con la participación coordinada del Estado, las universidades y las empresas.

Los intercambios realizados durante la visita evidencian que la experiencia de Zhongguancun puede servir como referencia útil para Vietnam en el perfeccionamiento de los mecanismos de desarrollo de parques tecnológicos y zonas de innovación, así como en el impulso de la participación empresarial en las principales tareas tecnológicas nacionales.

La visita contribuye a ampliar los intercambios y la cooperación en ciencia, tecnología e innovación entre agencias y localidades de Vietnam y Beijing, así como con socios chinos pertinentes, y apoya la investigación y el asesoramiento para la implementación de la Resolución N.º 57-NQ/TW./.