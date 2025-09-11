Impulsan amistad tradicional y cooperación entre Vietnam y Rumanía

Bucarest (VNA)- Durante su visita oficial a Rumanía del 8 al 11 de septiembre, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Khac Dinh, sostuvo encuentros con dirigentes del Parlamento anfitrión, en los cuales ambas partes reafirmaron su compromiso de fortalecer los nexos.

En la reunión, el presidente del Senado, Mircea Abrudean, afirmó que el Parlamento rumano respalda el impulso de las relaciones entre ambos países, especialmente en los ámbitos del comercio y la inversión, así como los vínculos entre Vietnam y la Unión Europea (UE).



Subrayó que ambas partes deben discutir medidas concretas para ampliar la cooperación en sectores potenciales como la educación y formación, la industria de defensa, así como considerar la pronta apertura de un vuelo directo entre los dos países para fomentar el turismo y los intercambios entre pueblos.



Mientras, en el encuentro con la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Natalia Elena Intotero, Khac Dinh reiteró que Vietnam siempre valora el desarrollo de sus relaciones con los países amigos tradicionales de Europa Central y Oriental, entre ellos Rumanía.



Ambas partes destacaron que 2025 será un año especial en las relaciones Vietnam–Rumanía, al conmemorarse el 75.º aniversario del establecimiento de vínculos diplomáticos, con múltiples actividades significativas que se llevarán a cabo en cada país.



Asimismo, coincidieron en impulsar la cooperación bilateral en todos los ámbitos, elevando así la relación a un nuevo nivel.



El subtitular vietnamita elogió la coordinación eficaz y el apoyo mutuo entre los dos países en foros internacionales, en particular en el marco de las Naciones Unidas, ASEAN-UE y las instancias interparlamentarias regionales y globales. Afirmó además que Vietnam está dispuesto a servir de puente entre Rumanía y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y sus Estados miembros.



En cuanto a las relaciones parlamentarias, ambas partes acordaron intensificar los intercambios de delegaciones de comités especializados, jóvenes diputados y parlamentarias, con el fin de compartir información y experiencias en legislación, supervisión y cooperación en foros interparlamentarios internacionales para defender el respeto al derecho internacional.



Sobre la cooperación comercial y de inversión, Khac Dinh destacó los avances positivos, con un crecimiento medio del 20% anual en el intercambio bilateral, especialmente tras la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio Vietnam-UE (EVFTA). Sin embargo, reconoció que los resultados aún no se corresponden con el gran potencial ni con la excelente relación política existente.



Las dos partes expresaron el deseo de seguir ampliando la cooperación en diversos sectores y de elevar la relación bilateral. Rumanía se comprometió a promover que los Estados miembros restantes de la UE ratifiquen pronto el Acuerdo de Protección de Inversiones Vietnam-UE (EVIPA) y a instar a la Comisión Europea a levantar la “tarjeta amarilla” aplicada a las exportaciones pesqueras de Vietnam, al tiempo que continuará impulsando los vínculos entre la nación indochina y el viejo continente.



Ambos países apoyan la solución pacífica de las disputas en el Mar del Este, de conformidad con el derecho internacional.



Rumanía expresó su interés en que Vietnam facilite la entrada a su mercado de productos agrícolas rumanos, especialmente carne de ave, y propuso completar pronto los trámites para la firma de un acuerdo de exención de visados para titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio.



También anunció que enviará una delegación parlamentaria al Foro Empresarial de la Diáspora Vietnamita en Europa, organizado por la Unión de Empresarios Vietnamitas en Europa, que se celebrará en Rumanía en octubre de 2025.



Asimismo, ambas partes coincidieron en fortalecer la cooperación en la formación de recursos humanos de alta calidad en ámbitos como tecnologías de la información, inteligencia artificial, petróleo y gas, y farmacia, sectores en los que Rumanía posee ventajas.



Abogaron por promover proyectos económicos, comerciales y de inversión que aporten beneficios prácticos a ambos países.



El presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Vietnam propuso organizar ferias de productos en cada país, en particular agrícolas, y desarrollar actividades concretas del grupo de amistad para contribuir de manera efectiva a la cooperación bilateral.



Con anterioridad, el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam y su delegación visitaron la sede de la Embajada de Hanoi en Rumanía, y participaron en la ceremonia por el 80.º aniversario del Día Nacional./.