Impulsa Vietnam tecnología cuántica como área estratégica de desarrollo científico

Hanoi (VNA) - La tecnología cuántica se está convirtiendo en uno de los campos prioritarios de inversión de muchos países para fortalecer su competitividad en materia de ciencia, tecnología y seguridad. Tras una etapa centrada en la investigación básica, varias aplicaciones como la comunicación y los sensores cuánticos han comenzado a comercializarse, mientras que esa rama de la computación continúa recibiendo fuertes inversiones para su aplicación a gran escala.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)

En Vietnam, la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista identifica la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores clave del desarrollo nacional. La Decisión 21/2026/QD-TTg incluye la ciberseguridad y la tecnología cuántica entre las 10 tecnologías estratégicas del país, sentando bases importantes para desarrollar capacidades de investigación, formación de recursos humanos y dominio progresivo de esta tecnología.

Según el doctor Nguyen Quoc Hung, director del Instituto de Tecnología Cuántica de la Universidad Nacional de Hanoi, la inversión global en tecnología cuántica, especialmente en computación cuántica, está creciendo de forma significativa. Al mismo tiempo, varios países han elevado el rigor de los controles de exportación de equipos y componentes esenciales para la investigación, como sistemas de refrigeración de temperaturas ultrabajas o dispositivos electrónicos especializados, lo que dificulta el acceso tecnológico de los países en desarrollo.

El experto consideró que Vietnam debe actuar con anticipación para no quedar rezagado en la cadena global de desarrollo de la tecnología cuántica. En la región, Singapur lidera con un ecosistema de investigación consolidado, mientras que Tailandia, Malasia e Indonesia también han desarrollado redes de cooperación. Vietnam ha dado pasos iniciales como la creación del Instituto de Tecnología Cuántica de la Universidad Nacional de Hanoi, la organización del Quantum Hackathon del Sudeste Asiático en julio de 2026 y la acogida de la ASEAN Quantum Summit en octubre de 2026.

Sin embargo, la capacidad investigadora del país aún se encuentra en una fase inicial, con equipos dispersos, un enfoque principalmente teórico, limitada participación empresarial, infraestructura insuficiente y mecanismos financieros poco adecuados para un campo de largo plazo y alto riesgo. Además, Vietnam aún no cuenta con un programa nacional específico ni con un mecanismo de coordinación intersectorial coherente.

Ante esta situación, los expertos recomiendan priorizar áreas con aplicación práctica como la comunicación cuántica, la criptografía poscuántica, los sensores cuánticos y la formación de recursos humanos, evitando la inversión dispersa. También subrayan la necesidad de establecer un programa nacional, un mecanismo de coordinación unificado y una cooperación internacional selectiva.

Desde la perspectiva de la gobernanza, se señala que el mundo está transitando de la gestión digital a la gestión cuántica, basada en el procesamiento paralelo para resolver problemas complejos y apoyar la formulación de políticas basada en datos. Países y bloques como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y el G7 ya han adoptado estrategias e inversiones significativas en este campo, al considerarlo un factor clave de competencia estratégica.

Según el profesor asociado y doctor Tran Hong Thai, la tecnología cuántica exige altos niveles de ciencia, infraestructura y recursos humanos, mientras que muchas líneas de investigación aún están en fase experimental. Vietnam no puede quedarse al margen, pero tampoco debe participar de manera dispersa o superficial. Si no se prepara a tiempo, cuando los estándares y cadenas de suministro estén establecidos, las oportunidades se reducirán considerablemente.

El experto subrayó que esta tecnología tiene aplicaciones en defensa, seguridad, telecomunicaciones, finanzas, salud, energía e industrias de alta tecnología. Por ello, Vietnam debe definir claramente en qué áreas y con qué nivel de participación intervenir, al tiempo que prepara con anticipación recursos humanos interdisciplinarios, laboratorios, grupos de investigación y cooperación internacional.

En conjunto, los expertos coinciden en que la tecnología cuántica se está convirtiendo en un campo de competencia estratégica global. Con las bases políticas existentes, Vietnam tiene la oportunidad de integrarse si adopta una hoja de ruta a largo plazo, focalizada y coordinada, con la participación conjunta del Estado, instituciones de investigación, universidades y empresas para fortalecer su autonomía tecnológica en la nueva etapa de desarrollo./.