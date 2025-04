Importantes productoras cinematográficas eligen a Vietnam para rodajes

Hanoi (VNA)- Un gran proyecto cinematográfico de Riot Studios seleccionó recientemente el archipiélago de Cat Ba, en la ciudad vietnamita de Hai Phong como escenario para su rodaje.

Según Rose Lam, directora de producción global de Riot Studios, el equipo de filmación realizó estudios en varios países como Japón y Corea del Sur antes de decidirse por Vietnam. Esta elección no solo se debe al majestuoso paisaje natural, sino también a las condiciones favorables brindadas por el apoyo de las autoridades y los habitantes locales.

Este proyecto será una serie de televisión de nueve episodios basada en el popular videojuego "League of Legends", con plan de lanzamiento en grandes plataformas como Netflix y HBO.

Con más de 650 millones de jugadores en todo el mundo, este audiovisual promete no solo atraer a los fanáticos del juego, sino también abrir una oportunidad para promocionar la imagen de Vietnam a millones de espectadores en el mundo.

Este hecho una vez más subraya el atractivo del país indochino para las producciones cinematográficas internacionales. Nicholas Simon, director ejecutivo de Indochina Productions, destacó: "Vietnam siempre está en la lista prioritaria de los cineastas debido a su variada paisajística, costos razonables y la estrecha colaboración por parte de las autoridades".

El rodaje de una película de gran escala en Vietnam no solo tiene un valor artístico, sino también un impacto significativo en la industria turística. De hecho, una película exitosa puede convertir un lugar en un destino turístico famoso, como lo hizo "Kong: La Isla Calavera" al poner a Trang An, en la provincia norteña de Ninh Binh, en el mapa turístico mundial.El ministro de Cultura, Deportes y Turismo, Nguyen Van Hung, afirmó que Vietnam está trabajando activamente en desarrollar un modelo que combine el cine y el turismo. El cine no solo es una industria creativa, sino también una herramienta eficaz para promocionar la cultura, la historia y los paisajes del país.

La cooperación con grandes estudios cinematográficos internacionales ayudará a Vietnam a aprovechar al máximo este potencial. En particular, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo está implementando políticas para facilitar la llegada de equipos de filmación internacionales a Vietnam, desde la simplificación de los procedimientos de permisos hasta el apoyo logístico y de personal, dijo.

El año 2024 marcará nuevos avances en el objetivo de hacer de Vietnam un destino atractivo para los cineastas. La Asociación del Desarrollo Cinematográfico de Vietnam (VFDA en inglés) organizó una mesa redonda titulada "Colaboración en la producción de cine entre Vietnam y Estados Unidos", con la participación de varios expertos y productores de Hollywood.

Según Ngo Phuong Lan, presidenta de VFDA, la mejora de los procedimientos de permisos y la creación del "Índice de Atracción para Equipos de Filmación" (PAI) ha ayudado a que muchas provincias y ciudades se conviertan en destinos atractivos para el rodaje.

Además, Vietnam tiene una ventaja única: cada región cuenta con un "estudio de filmación natural" con paisajes característicos, desde imponentes montañas hasta hermosas playas.

Cuando el equipo de "Kong: La Isla Calavera" llegó a Vietnam, fue recibido con entusiasmo y con un apoyo especial por parte de las autoridades locales. Los trabajadores que asistieron al equipo de filmación lo hicieron de forma gratuita, los hoteles ofrecieron tarifas preferenciales y la colaboración estrecha de las autoridades permitió que el proyecto se llevara a cabo con éxito. Este es un ejemplo de cómo Vietnam no solo tiene hermosos paisajes, sino que también es un lugar en el que los cineastas internacionales siempre están interesados.

El archipiélago de Cat Ba, una de las joyas turísticas de Vietnam, no es una excepción. Según Vu Huy Thuong, subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la ciudad de Hai Phong, Cat Ba fue uno de los lugares de filmación de "Kong: La Isla Calavera" y sigue siendo un destino atractivo para los cineastas internacionales. Si el proyecto de Riot Studios tiene éxito, será una gran oportunidad para promover no solo Cat Ba, sino también la Bahía de Ha Long, patrimonio natural mundial, a una audiencia global.

Además, esto no solo impulsará el turismo, sino que también fomentará que más inversionistas del cine lleguen a Vietnam.

Con las ventajas ya existentes y una estrategia de desarrollo adecuada, Vietnam está ante una oportunidad dorada para convertirse en un nuevo centro cinematográfico y turístico mundial. Proyectos de colaboración como la serie de televisión basada en el popular videojuego "League of Legends" no solo aportarán valor artístico, sino que también servirán como un puente para expandir la imagen del país. Este es un sueño para la industria cinematográfica y una excelente oportunidad para promover y fomentar el desarrollo sostenible del turismo en Vietnam en el futuro./.