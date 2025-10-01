Impone EE.UU. aranceles finales a productos de fibra moldeada de Vietnam

Hanoi (VNA) – El Departamento de Comercio de Estados Unidos (DOC) emitió su determinación final en las investigaciones antidumping y antisubvención sobre productos de fibra moldeada importados desde Vietnam y China, imponiendo aranceles significativamente más bajos para los exportadores vietnamitas en comparación con sus homólogos chinos.



EE.UU. impone aranceles finales a fibra moldeada de Vietnam. (Foto: VNA)



La investigación, que comenzó hace casi un año, se centra en productos de fibra moldeada clasificados bajo los códigos del Sistema Armonizado 4823.70.0020 y 4823.70.0040. Según datos de la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. (ITC), las exportaciones vietnamitas de estos productos alcanzaron un valor de aproximadamente 23 millones de dólares en 2023.



En su fallo final, el DOC estableció un arancel antidumping del 1,38% para la empresa vietnamita específicamente investigada y para otras dos empresas que recibieron una tasa individual. Sin embargo, para todas las demás empresas exportadoras de Vietnam, se aplicará una tasa nacional antidumping del 212,27%, calculada con base en “hechos disponibles adversos” por falta de cooperación. En contraste, los aranceles antidumping para las empresas chinas oscilan entre el 49,01% y el 477,9%.



Respecto a los aranceles antisubvención, la empresa vietnamita obligada a responder en la investigación enfrenta una tasa del 5,06%. Dos empresas no cooperantes recibieron una tasa del 200,7%, mientras que para el resto de las empresas vietnamitas se aplicará una tasa del 5,06%. Para China, las tasas antisubvención finales varían entre el 7,56% y el 319,92%.



A pesar de estas determinaciones, la aplicación oficial de los aranceles aún no está garantizada. La ITC debe emitir su determinación final sobre daño a la industria nacional estadounidense en un plazo de 45 días a partir del fallo del DOC, con una fecha prevista para el 8 de noviembre de 2025. Si la ITC concluye que la industria doméstica de EE.UU. sufrió un daño material debido a las importaciones de fibra moldeada de Vietnam, se emitirá una orden de aplicación de aranceles, lo cual se anticipa para el 15 de noviembre de 2025.



Ante este escenario, la Autoridad de Comercio de Vietnam ha recomendado a las empresas nacionales del sector que monitoreen de cerca la decisión final de la ITC. Además, las insta a ser proactivas en la búsqueda de nuevos mercados, mejorar su competitividad y cumplir estrictamente con las regulaciones del país importador en caso de que se impongan oficialmente los aranceles./.