Báo Ảnh Việt Nam

Noticieros

Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional

Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional
  El ensayo final a nivel estatal tiene lugar en una plaza Dinh, Hanoi, el 30 de agosto por la mañana. Foto: Hoang Ha/VNP  
  El ensayo final a nivel estatal tiene lugar en una plaza Dinh, Hanoi, el 30 de agosto por la mañana. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  

  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP 
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
 
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  
  Imágenes del ensayo general a nivel nacional del desfile militar y civil por el 80 aniversario del Día Nacional. Foto: Hoang Ha/VNP  

 

Por VNP

Artículos siguientes

Visita a Vietnam de alto legislador chino reviste especial importancia, según embajador vietnamita

Visita a Vietnam de alto legislador chino reviste especial importancia, según embajador vietnamita

La visita a Vietnam de Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN) de China, del 31 de agosto al 2 de septiembre para asistir a la conmemoración del 80.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional, demuestra la especial importancia que China concede a la asociación estratégica integral entre ambos países y refleja el creciente prestigio internacional de Vietnam, afirmó el embajador vietnamita en Beijing, Pham Thanh Binh.
Ver más

Top