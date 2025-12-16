Imagen de Ho Chi Minh en boletas del Congreso del Partido Comunista de Uruguay

Buenos Aires (VNA) - En el marco del XXXIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Uruguay (PCU), celebrado en Montevideo, la imagen del Presidente Ho Chi Minh y de Vietnam fue impresa en las boletas utilizadas durante el evento.



Imagen del Presidente Ho Chi Minh en una papeleta electoral del 33.º Congreso del Partido Comunista del Uruguay, con la inscripción "80 años del Día Nacional de Vietnam. 33.º Congreso del Partido Comunista del Uruguay (PCU)". Foto: VNA



Entre las boletas empleadas en el Congreso del PCU, efectuado durante tres días, se incluyeron tres con afiches del Presidente Ho Chi Minh y un retrato del pueblo vietnamita participando en la producción durante el período de resistencia contra la agresión extranjera.



Las papeletas llevan las letras “XXXIII Congreso - 70 años del XVI Congreso del PCU - Partido Comunista de Uruguay” y “80 aniversario de la Independencia de Vietnam”. En declaraciones a la VNA, Gabriel Mazzarovich, reelecto miembro del Comité Central del 33 Congreso del PCU, subrayó que la cita magna se celebra en un año especialmente significativo, coincidente con el 80 aniversario de la Independencia de Vietnam.



“La elección de poner en nuestros votos del Congreso a Ho Chi Minh y Vietnam tiene que ver con una identidad histórica del Partido Comunista de Uruguay con Vietnam, su Revolución y Ho Chi Minh, especialmente. La bandera de la Juventud Comunista de Uruguay que es una bandera roja con una estrella amarilla en el centro es en homenaje a Vietnam a su pueblo y a su Revolución”, expresó Mazzarovich, responsable del Comité de Propaganda del 32 Comité Central del PCU.



“Para nosotros, la revolución vietnamita, tanto por su pasado como por su presente, es un ejemplo, en el cual nos diferenciamos y en del cual intentamos aprender permanentemente. Hemos sido muy solidarios con Vietnam en Uruguay.En la década del 60 y del 70 hubo manifestaciones enormes en Solidaridad con Vietnam. Hubo actividades muy grandes hay organismos del Partido que llevan el nombre de Ho Chi Minh. Por eso, dentro del Congreso era una forma de homenajear a la Revolución vietnamita y a nuestra propia identidad los votos del Congreso”, subrayó.



“Los 80 años de la independencia de Vietnam y el presidente Ho Chi Minh es una manera de nosotros de reafirmar nuestra identidad Revolucionaria con el ejemplo de la revolución vietnamita, y de Ho Chi Minh. Vietnam es el ejemplo de heroísmo, de dignidad, de firmeza revolucionaria y también de la unidad. Si uno quiere ver en el mundo, el valor de la unidad del partido de las fuerzas revolucionarias y de todo un pueblo, tiene que mirar a Vietnam”, destacó.



Además, ese ejemplo de la construcción del socialismo hoy en este mundo donde el capitalismo demuestra que no tiene respuestas para los problemas de la humanidad. Así que, por todo eso, pusimos a Ho Chi Minh y fue una gran alegría votar y decidir cosas importantes para nosotros con Ho Chi Minh y con Vietnam en las boletas, subrayó.



Previo al Congreso, el PCU también organizó la presentación de una selección de obras de Ho Chi Minh, en homenaje a su legado ideológico y su espíritu de solidaridad internacional, así como de destacar los históricos lazos de afecto entre los pueblos de ambos países en la lucha por la paz, la independencia nacional y el socialismo.



El libro, de unas 260 páginas en español, reúne una selección de escritos del Ho Chi Minh a lo largo de casi 50 años de su trayectoria revolucionaria, reflejando su proceso de lucha y desarrollo del pensamiento sobre la independencia nacional, la construcción de fuerzas revolucionarias, la solidaridad internacional y la edificación de una nueva sociedad.



El PCU afirma que las ideas del Presidente Ho Chi Minh sobre la independencia, la libertad nacional y la liberación del país conservan plenamente su vigencia y continúan siendo una guía para los movimientos progresistas y las fuerzas que luchan por la justicia social en el mundo actual.



El XXXIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Uruguay, bajo el lema “El camino hacia la felicidad de las masas”, concluyó con éxito el 14 de diciembre, con la elección de 60 miembros titulares y 30 suplentes del Comité Central./.