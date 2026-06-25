IA define a una nueva generación de trabajadores en Vietnam

Hanoi (VNA) - Vietnam atraviesa una etapa de profunda transformación en su mercado laboral, impulsada por la creciente penetración de la inteligencia artificial (IA) en todos los sectores, lo que plantea la necesidad urgente de reforzar la capacidad de adaptación de los trabajadores.

La formación vocacional creará una reserva de talento sostenible para la reestructuración del mercado laboral (Foto: nhandan.vn)





Impacto a gran escala



Con un ritmo de desarrollo acelerado y una expansión generalizada que supera las previsiones, la IA se ha convertido en uno de los principales factores de cambio estructural en el mercado de trabajo.



Un informe de Microsoft Vietnam, publicado a mediados de 2025, estima que el país cuenta con cerca de un millón de ingenieros informáticos, de los cuales aproximadamente la mitad podría verse obligada a cambiar de empleo debido a la irrupción de la IA. El estudio también señala que el 91 % de los líderes empresariales está considerando contratar personal especializado en IA.



En la misma línea, Nguyen Van Khoa, presidente de la Asociación de Software y Servicios de Tecnologías de la Información de Vietnam (VINASA), advirtió que muchas empresas han reducido hasta un 70 % de su plantilla tras la implementación de soluciones basadas en IA.



Por su parte, el informe “Inteligencia artificial generativa y empleo”, elaborado por la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Vietnam, indica que el avance acelerado de la IA generativa está provocando cambios significativos en el mercado laboral vietnamita.



Según el documento, alrededor del 20,8 % de los empleos -equivalentes a unos 11,5 millones de trabajadores- podría verse afectado. La IA generativa no elimina necesariamente profesiones completas, sino que transforma la estructura de tareas dentro de cada puesto, lo que implica que numerosas funciones deberán ser rápidamente rediseñadas.



De acuerdo con los expertos, el avance tecnológico reduce progresivamente las oportunidades de empleo tradicional, lo que podría dar lugar a una forma de “desempleo oculto”.

En este contexto, Pham Xuan Khanh, rector de la Escuela Técnica Superior de Alta Tecnología de Hanoi, subraya que Vietnam aún carece de una fuerza laboral altamente especializada en los nuevos sectores, mientras que la capacidad de reconversión profesional sigue siendo limitada.



La IA no solo presiona a obreros y técnicos, sino que también evidencia un desajuste del mercado laboral frente a la creciente demanda de recursos humanos digitales de alta calidad.



¿Cambiar o quedarse atrás?



Ante estas transformaciones, numerosos trabajadores han optado por mejorar sus competencias.



Trinh Ba Hung, exestudiante de la Escuela Tecnológica Vocacional de Hanoi, considera que los trabajadores deben adoptar una actitud proactiva y especializarse en aquellas tareas que las máquinas no pueden reemplazar.



En esa misma línea, Nguyen Van Tinh, operador de información en la estación de Hai Van Bac de la Compañía de Señales y Telecomunicaciones Ferroviarias de Hanoi, ha recibido facilidades para continuar sus estudios en automatización, con el objetivo de adaptarse a las crecientes exigencias de su puesto.



Por su parte, Vu Xuan Hung, experto en asuntos laborales, recomienda que Vietnam refuerce la gobernanza del mercado laboral mediante la creación de un marco de competencias en IA, la promoción de un uso responsable de esta tecnología, la consolidación de los sistemas de información laboral y la inversión en habilidades digitales y blandas.



Asimismo, Tran Anh Tuan, vicepresidente de la Asociación de Educación Vocacional de Ciudad Ho Chi Minh, propone fortalecer la vinculación entre instituciones educativas y empresas, impulsar la formación técnica y desarrollar centros de innovación dentro de los propios centros educativos.



A largo plazo, la IA seguirá siendo uno de los principales motores de transformación del mercado laboral. En este sentido, Vietnam deberá implementar estrategias de apoyo a los trabajadores desplazados mediante la formación en nuevas competencias, al tiempo que eleva la calidad de su capital humano para convertir la IA en un impulsor de la productividad, la competitividad nacional y la confianza de los inversores./.