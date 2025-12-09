IA abre puertas a cooperación sanitaria Vietnam-Canadá

Ottawa (VNA) - La Inteligencia Artificial (IA) es la clave para la medicina de precisión y un campo de gran potencial para la cooperación entre Vietnam y Canadá, coincidieron expertos durante un seminario celebrado en Montreal.

El evento, organizado por la Cámara de Comercio Canadá-Vietnam, tuvo lugar después de que el Gobierno canadiense presentara la “Iniciativa de atención sanitaria de precisión 2025”, que busca integrar datos genéticos con registros de salud, ambientales y de estilo de vida. Este sistema permitiría a los médicos predecir riesgos de enfermedades, seleccionar medicamentos adecuados y personalizar tratamientos.

La jefa del Departamento de IA del Consejo de Innovación de Quebec, Anne Nguyen, explicó que la IA está creando nuevas oportunidades ante el envejecimiento de la población y el aumento de la demanda de atención médica. Canadá está transitando de un modelo sanitario masivo hacia uno personalizado, donde la IA desempeña un papel central.

Agregar datos genómicos por comunidad ayudará a detectar enfermedades raras en grupos de población pequeños, que a menudo se pasan por alto en los estudios tradicionales, destacó.

Informó que su organización, que asesora a los gobiernos provincial y federal, promueve la innovación en este campo.

Por su parte, el director ejecutivo de la compañía DiaGen AI, Brian D. Keane, señaló que, aunque la IA se ha aplicado en medicina durante mucho tiempo, su verdadera eficacia ha explotado en los últimos cinco años gracias al desarrollo de modelos avanzados. Muchas empresas, incluida la suya, se centran en enfermedades raras y cáncer, desarrollando nuevas moléculas para su detección.

Keane subrayó que la IA puede aumentar la eficiencia de médicos y científicos al reducir tiempo y costos, identificar patrones patológicos complejos y determinar por qué algunos fármacos fallan. Sin embargo, advirtió que la IA solo alcanza su máximo potencial si se alimenta con datos completos y diversos.

El mayor desafío no es solo aplicar la IA, sino recopilar el conjunto de datos adecuado. Si solo se recopilan datos de una comunidad, el sistema pasará por alto a otros grupos con características genéticas, culturales y de comportamiento diferentes, afirmó Keane.

Este proceso, costoso y que requiere la coordinación de múltiples organizaciones, es precisamente lo que abre oportunidades para que Canadá amplíe la cooperación con países como Vietnam.

La nación indochina, que está acelerando su transformación digital en salud, los historiales médicos electrónicos y el uso de datos médicos, es considerado un socio potencial en el campo de la medicina de precisión.

Anne Nguyen identificó la experiencia como el punto de conexión clave entre ambas naciones. Vietnam tiene una base tecnológica de rápido desarrollo y está trabajando para posicionarse en el ecosistema de salud digital. Ambos países tienen muchas oportunidades de cooperación, desde la formación hasta el desarrollo y la aplicación de la IA y el análisis genómico, afirmó.

Mientras Canadá posee experiencia en la síntesis y análisis de datos genómicos, Vietnam cuenta con una población grande y diversa en su estructura genética. Esta complementariedad podría ayudar a la nación indochina a acortar la brecha tecnológica y mejorar su capacidad para tratar enfermedades raras, un área prioritaria para muchos países./.