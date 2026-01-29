Huella del Presidente Ho Chi Minh en Birskra, una muestra vívida de amistad Vietnam - Argelia

Argel (VNA) - En su viaje al sur de Argelia, corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias tuvieron la oportunidad de visitar el histórico Hotel Trans Atlantic, un lugar que el Presidente Ho Chi Minh visitó en su trayectoria a Francia en 1946.

En el Hotel Trans Atlantic. (Fuente: VNA)

En ese entonces, el supremo líder vietnamita se reunió y conversó con intelectuales y patriotas argelinos, además de compartir su visión estratégica sobre el proceso de liberación nacional de Argelia.

Casi ocho décadas después, aunque el nombre y la propiedad del hotel han cambiado, el espacio original sigue siendo el mismo. Lo que antes era una construcción colonial ha sido transformado en el actual AN Hotel, de propiedad privada.



En el hotel (Fuente: VNA)

Lo más valioso, sin embargo, es que los recuerdos históricos relacionados con el Presidente Ho Chi Minh se mantienen cuidadosamente preservados. Su fotografía se exhibe en el lugar más destacado del hotel y su nombre, junto al de otras figuras internacionales que también pasaron por allí, está grabado en una gran placa de bronce, reafirmando su relevancia y proyección global.



Según la gerencia del hotel, AN Hotel recibe cada año a numerosas delegaciones, tanto internacionales como vietnamitas. Para muchos vietnamitas -investigadores, periodistas y miembros de la comunidad en el extranjero- Biskra es un destino histórico relacionado con la huella del Presidente Ho Chi Minh. Además, diversas misiones diplomáticas visitan frecuentemente el lugar para conocer los vestigios dejados por figuras históricas asociadas al hotel.

El Presidente Ho Chi Minh es hoy un símbolo de la amistad entre Vietnam y Argelia, así como de la lucha revolucionaria de ambos países. Sus pensamientos, su visión y su profunda solidaridad con los movimientos de liberación en África fueron clave para fortalecer los lazos de Vietnam con diversas naciones del mundo, entre ellas Argelia, país que comparte el mismo ideal de independencia y libertad.

En el hotel (Fuente: VNA)



Con motivo del 85 aniversario del regreso del Presidente Ho Chi Minh a su tierra natal para liderar directamente la Revolución vietnamita (28 de enero de 1941 - 2026), la visita al AN Hotel en Biskra no solo representa un acto de agradecimiento, sino también una oportunidad para recordar el camino recorrido, los valores que dejó y la sólida base de la amistad entre Vietnam y Argelia, una relación forjada por la historia que continúa vigente hasta hoy./.