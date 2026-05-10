Huella de “ciudadanos honorarios” en desarrollo de Hue

Hue, Vietnam (VNA)- En el proceso de conservación del patrimonio y el desarrollo de la medicina especializada, el turismo y los servicios - sectores clave de la ciudad centrovietnamita de Hue-, la contribución de expertos internacionales ha sido constante, fortaleciendo las capacidades internas y promoviendo un crecimiento sostenible.

Andrea Teufel, jefa de la representación de la Asociación Alemana para la Conservación del Patrimonio Cultural en Vietnam, presenta el proceso de restauración de murales al director del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Lazare Eloundou. (Fuente: VNA)

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Una de las figuras destacadas es Andrea Teufel, jefa de la representación de la Asociación Alemana para la Conservación del Patrimonio Cultural en Vietnam. Tras más de dos décadas vinculada a Hue, ha participado en numerosos proyectos de restauración en el Conjunto de Monumentos de Hue, Patrimonio Mundial, y ha desempeñado un papel relevante en la formación de recursos humanos especializados.

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Mediante cursos avanzados, los técnicos locales han accedido progresivamente a tecnologías modernas de restauración y han aprendido a dominarlas. Asimismo, ha impulsado programas de educación patrimonial dirigidos a estudiantes, contribuyendo a fomentar la conciencia sobre la preservación del patrimonio entre las nuevas generaciones.

En el ámbito sanitario, Kazuyo Watanabe, presidenta de la Federación Asiática para el Cuidado Infantil, es conocida como la “madre japonesa” de los niños con cáncer en el Hospital Central de Hue. Durante cerca de 30 años, no solo ha movilizado recursos para infraestructuras y equipamiento, sino que también ha apoyado la formación de médicos y enfermeros. Gracias a ello, la tasa de supervivencia de los pacientes pediátricos con cáncer aumentó significativamente, del 20% en 2014 al 70% en 2024. Entre 2005 y 2023, sus contribuciones alcanzaron más de 884 mil dólares, en contribución a mejorar de forma sustancial la calidad del tratamiento.

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En el campo de la planificación urbana, Kang Bong Jun (Corea del Sur), reconocido como “ciudadano honorario de la ciudad de Hue” en 2026, ha realizado aportes relevantes durante más de 15 años. Ha participado en la revisión del plan maestro urbano, promovido intercambios culturales, cooperación tecnológica y proyectos comunitarios. Destaca especialmente su contribución a la planificación de ambas riberas del río Huong (Perfume), que ha ayudado a definir el paisaje urbano, integrando la conservación ambiental con el desarrollo sostenible.

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Según las autoridades locales, la atracción y el aprovechamiento eficaz de expertos internacionales constituyen una solución clave para la preservación y valorización del patrimonio. Hue continúa perfeccionando sus políticas para facilitar la participación de organizaciones e individuos extranjeros en proyectos locales, al tiempo que promueve la transferencia de conocimientos para reforzar sus capacidades internas.

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En su objetivo de convertirse en un centro regional de cultura, turismo y medicina especializada en el Sudeste Asiático, Hue considera la colaboración internacional como un recurso estratégico, esencial no solo para preservar el legado histórico, sino también para construir un futuro de desarrollo sostenible./.