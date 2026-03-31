Hue aspira a convertirse en la principal ciudad de turismo sostenible de Vietnam

La ciudad centrovietnamita de Hue redobla sus esfuerzos para consolidarse como uno de los principales destinos de turismo sostenible de Vietnam (Fuente: VNA)

La ciudad centrovietnamita de Hue redobla sus esfuerzos para consolidarse como uno de los principales destinos de turismo sostenible de Vietnam, avanzando hacia un modelo turístico con cero emisiones netas y un equilibrio en su huella de carbono.



Un ejemplo destacado es el bosque de Ru Cha, el único ecosistema primario de manglar que se conserva en la laguna de Tam Giang, situado en el distrito de Hoa Chau, a unos 10 kilómetros del centro de Hue. Con una superficie de más de 30 hectáreas, este enclave se ha convertido en un atractivo destino ecológico para los visitantes.



El bosque alberga diversas especies, como Rhizophora apiculata, Sonneratia caseolaris y palmeras nipa. Un modelo comunitario de protección ambiental ha demostrado su eficacia para preservar el entorno. A lo largo de los accesos se han instalado contenedores de basura y señalización que anima a los visitantes a no arrojar residuos y a cuidar el bosque.



Le Thi Ly, visitante procedente de la provincia de Quang Tri, señaló que el lugar resulta especialmente atractivo por su belleza intacta, su aire puro y un entorno notablemente limpio y libre de desechos.



Además de Ru Cha, otros espacios de turismo comunitario y de reducción de plásticos - como el puente de tejas de Thanh Toan, en el barrio de Thanh Thuy; el pueblo pesquero de Ngu My Thanh-Con Toc, en la comuna de Dan Dien; y la laguna de Chuon, en el barrio de My Thuong - contribuyen a cambiar la conciencia y el comportamiento de la población en favor de la protección ambiental, impulsando así el turismo sostenible.



En estos destinos, las empresas locales, alojamientos, restaurantes y proveedores de servicios turísticos están adoptando prácticas más ecológicas, reduciendo los residuos plásticos y utilizando materiales reciclados. Asimismo, se orienta a los visitantes para que mantengan conductas responsables con el medio ambiente durante su estancia.



De acuerdo con el Plan n.º 168/KH-UBND, emitido el 27 de marzo por el Comité Popular municipal para mejorar la calidad del entorno turístico hasta 2030, Hue aspira a convertirse en una de las principales ciudades de turismo verde de Vietnam para ese año, con la meta de alcanzar cero emisiones netas en 2050.



El plan fija varios objetivos clave, entre ellos garantizar que todos los sitios turísticos dispongan de sistemas estándar de recogida y clasificación de residuos. Asimismo, todas las zonas turísticas públicas, playas y áreas de descanso contarán con contenedores adecuados para la separación en origen, y todos los destinos aplicarán códigos de conducta vinculados a la protección ambiental. La ciudad también se propone reducir al menos un 30 % los residuos plásticos y el uso de bolsas de nailon en sitios patrimoniales y atracciones turísticas.



Para alcanzar estas metas, Hue está desplegando diversas medidas, como la creación de un sistema de gestión eficaz que permita atender con rapidez los problemas en las actividades turísticas, la sensibilización de la población sobre los valores ambientales, culturales y sociales, la inversión en infraestructuras técnicas y el refuerzo del marco normativo. Asimismo, la ciudad acelera la aplicación de tecnologías en la gestión turística para mejorar tanto la sostenibilidad como la experiencia de los visitantes./.