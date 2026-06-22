Hospital de campaña vietnamita contribuye a proteger salud infantil en Sudán del Sur

Hanoi (VNA) - En respuesta al llamado de la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur y a las directrices del Comando subregional para apoyar a las comunidades en la prevención del cólera y el ébola, el Hospital de Campaña de Nivel 2 número 7 de Vietnam entregó suministros médicos y brindó orientación sanitaria a los alumnos de la escuela primaria Sunshine.

Médicos y enfermeras del Hospital de Campaña Nivel 2 N° 7 instruyen a los estudiantes sobre las técnicas adecuadas de lavado de manos. Foto: nhandan.vn





La actividad se llevó a cabo con motivo del Día del Niño Africano (16 de junio), bajo el lema “Garantizar que todos los niños de África tengan acceso a agua potable, saneamiento e higiene”, en coordinación con la Unidad de Ingenieros de Pakistán y la Unidad de Infantería de Mongolia.



Más de 500 obsequios, entre ellos cuadernos, bolígrafos y material escolar, fueron entregados a docentes y estudiantes de la escuela Sunshine, en el estado de Bentiu, Sudán del Sur.



Además, el hospital donó seis cajas de desinfectante de manos para reforzar las condiciones de higiene y contribuir a reducir el riesgo de propagación de enfermedades.



Médicos y personal sanitario enseñaron directamente a los alumnos las técnicas correctas de lavado de manos, la importancia de la higiene personal y ambiental, así como la identificación temprana de síntomas del cólera, el ébola y otras enfermedades infecciosas.



En un contexto donde los recursos sanitarios locales siguen siendo limitados, estos conocimientos preventivos tienen un valor especialmente significativo para la comunidad.



Uno de los aspectos más destacados de la iniciativa fue la entrega de un botiquín escolar, que permitirá al centro educativo prestar primeros auxilios básicos a los estudiantes.



Los médicos también capacitaron a los docentes en la identificación de lesiones, el uso adecuado de medicamentos y material médico, y la aplicación de técnicas básicas de primeros auxilios antes del traslado de los pacientes a centros de salud.



El vicerrector de la escuela primaria Sunshine, Gabriel Galuak, señaló que el centro prácticamente carecía de equipos de primeros auxilios y expresó su satisfacción por recibir el botiquín escolar destinado a la atención de los alumnos.



Además, la Unión de Jóvenes del Hospital de Campaña de Nivel 2 número 7 reparó varias instalaciones de la escuela y diseñó y entregó 40 carteles informativos sobre higiene personal, cuidado de la salud y prevención de enfermedades, que servirán de apoyo a largo plazo para las actividades de enseñanza y aprendizaje./.