Hong Kong (China) refuerza la promoción de productos vietnamitas en cadenas de supermercados

Un puesto de durian en el supermercado APITA. Foto: VNA

Hong Kong, China (VNA) - La Semana de los Productos Vietnamitas se inauguró en el supermercado APITA de Tai Koo Shing, Región Administrativa Especial de Hong Kong, China.

Organizada por primera vez por las cadenas de supermercados APITA y UNY, pertenecientes al Grupo Unicorn Stores Hong Kong, el evento tiene como objetivo promover productos agrícolas y alimenticios vietnamitas de alta calidad entre los consumidores locales.

A la ceremonia de inauguración efectuada la víspera asistieron el cónsul general de Vietnam en Hong Kong, Le Duc Hanh; la vicecónsul general y jefa de la Oficina Comercial de Vietnam en Hong Kong, Vu Thi Thuy; y representantes de la dirección de APITA y UNY.

Durante la ceremonia, al elogiar la iniciativa conjunta de las cadenas APITA y UNY y la Oficina Comercial de Vietnam en Hong Kong, Duc Hanh subrayó el desarrollo sostenido de las relaciones económicas y comerciales entre las dos partes.

En 2025, Hong Kong mantuvo su posición como el quinto mayor inversor extranjero en Vietnam. El comercio bilateral aumentó en más del 70%, mientras que las exportaciones vietnamitas a Hong Kong se dispararon en más del 90%, convirtiendo a Vietnam en el tercer mayor proveedor de este mercado, después de China y Taiwán (China).

Según el cónsul general, los consumidores de Hong Kong muestran un creciente interés por los productos vietnamitas, en particular el arroz, el café, el durián, el agua de coco y los alimentos procesados.

Asimismo, destacó que los sectores agrícola y de procesamiento de alimentos de Vietnam continúan su transición hacia métodos de producción más ecológicos y sostenibles para satisfacer las demandas de los mercados internacionales. Este evento, por lo tanto, ofrece una oportunidad para promover las marcas vietnamitas y dar a conocer la cultura vietnamita al público local.

En declaraciones a reporteros de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Vu Thi Thuy indicó que los productos vietnamitas están consolidando gradualmente su posición en el mercado de Hong Kong.

Representantes del supermercado APITA presentan los fideos de arroz secos que son populares entre los residentes de Hong Kong. Foto: VNA

Las exportaciones de alimentos a Hong Kong superan actualmente los 400 millones de USD anuales y siguen mostrando un crecimiento constante. Los mariscos, las frutas tropicales como durián, pitahaya, plátanos y pomelo, así como los aperitivos, se encuentran entre los productos más populares. Los fideos de arroz suelen agotarse en los supermercados.

Según ella, si bien los productos vietnamitas ya llevan varios años disponibles en las tiendas APITA y UNY, esta es la primera campaña promocional de esta magnitud organizada conjuntamente por ambas entidades. Programada para principios de verano, un periodo de alto consumo, se espera que amplíe la presencia de productos alimenticios vietnamitas en el mercado de Hong Kong.

Más allá de su aspecto comercial, la Feria de Comida Vietnamita también ofrece diversas actividades culturales, incluyendo un espectáculo de danza con sombreros cónicos y ao dai (traje tradicional), y demostraciones culinarias con rollitos de primavera de camarones y aguacate frescos, preparados por chefs de APITA y UNY.

La Semana de los Productos Vietnamitas se celebra del 2 al 15 de julio en todos los supermercados APITA y UNY, con numerosas ofertas promocionales en productos importados directamente del país indochino./.