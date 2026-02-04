Homenaje al Presidente Ho Chi Minh en Moscú por el 96.º aniversario del Partido Comunista de Vietnam

Moscú (VNA) - Con motivo del 96.º aniversario de la fundación del Partido Comunista de Vietnam (3 de febrero de 1930 - 2026) y en celebración del exitoso desarrollo del XIV Congreso Nacional del Partido, la Embajada de Vietnam en Rusia celebró hoy una solemne ceremonia de ofrenda floral en la Plaza Ho Chi Minh, en Moscú.

El embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi, rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh (Foto: VNA)

La delegación, encabezada por el embajador Dang Minh Khoi, e integrada por funcionarios y empleados de las misiones diplomáticas vietnamitas, así como por representantes de la comunidad vietnamita y estudiantes residentes en Rusia, rindió homenaje al Presidente Ho Chi Minh —fundador y artífice del Partido Comunista de Vietnam— y rememoró los 96 años de trayectoria gloriosa del Partido.

En su discurso, el embajador Dang Minh Khoi destacó el significado especial del acto, realizado inmediatamente después del XIV Congreso del Partido, y reafirmó la determinación de los cuadros, militantes y de la comunidad vietnamita en Rusia de mantener la unidad y cumplir con éxito la Resolución del Congreso, contribuyendo así al desarrollo próspero y sostenible del país.

Por su parte, representantes de la comunidad vietnamita expresaron su profunda emoción y gratitud hacia el Presidente Ho Chi Minh y las generaciones anteriores, al tiempo que manifestaron su firme confianza en el liderazgo del Partido y su compromiso de continuar formándose para aportar activamente a la construcción y el progreso nacional.

La ceremonia constituyó una clara expresión del sentimiento, la responsabilidad y el compromiso de los funcionarios, militantes y de la comunidad vietnamita en Rusia de mantenerse siempre vinculados a la patria, preservar el orgullo nacional y unir esfuerzos para construir un país próspero y feliz en esta nueva etapa de desarrollo./.