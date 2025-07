Hoi An figura entre las 10 mejores ciudades del mundo en 2025

Hoi An, Vietnam (VNA)- La encantadora urbe vietnamita de Hoi An ha sido reconocida como una de las 10 mejores ciudades del mundo para 2025, según el reciente ranking de la reconocida revista de viajes Travel + Leisure.



Hoi An, la única ciudad de Vietnam incluida entre las mejores del mundo en 2025. Foto: Thanh Hoa/VNP



En la clasificación, Hoi An ocupa el sexto lugar con 91 puntos, destacándose por su impresionante red de canales y su casco antiguo, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1999.



Los visitantes de Hoi An se sienten atraídos por sus calles llenas de historia, donde pueden pasear tranquilamente, capturar hermosas fotografías, disfrutar de cafés y tiendas locales, o simplemente relajarse mientras aprecian el vibrante ambiente nocturno.



Travel + Leisure, fundada en 1937, es una de las publicaciones turísticas más influyentes de Estados Unidos. Especializada en la clasificación y reseña de destinos, hoteles y tendencias del sector, la revista entrega anualmente los prestigiosos World's Best Awards, en los que Hoi An ha logrado destacarse./.