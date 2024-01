Hoang Sa – Territorio sagrado de Vietnam

Hanoi (VNA)- Hoang Sa (Paracel) y Truong Sa (Spratly) son una parte inseparable del territorio de la Patria. Esta ha sido una verdad inalterable en el corazón del pueblo vietnamita durante muchas generaciones.



Casa de exposiciones de la flotilla Hoang Sa Bac Hai, un atractivo destino turístico en la isla de Ly Son. Foto: Pham Cuong-VNA



Han pasado 50 años desde el 19 de enero de 1974, cuando Hoang Sa fue ocupado ilegalmente por China, y hoy día, las dos palabras "Hoang Sa" siguen siendo una preocupación para el pueblo vietnamita.



Vietnam tiene aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados de superficie marítima, lo que equivale a tres veces la extensión terrestre, y casi el 30% del Mar del Este. Las aguas nacionales abarcan miles de islas grandes y pequeñas distribuidas de manera bastante uniforme a lo largo de la costa y los dos archipiélagos de primera línea de la Patria: Hoang Sa (Paracel) y Truong Sa (Spratly).



Diversos países, la comunidad internacional y científicos reconocen a Vietnam como el primer Estado de la historia que tomó posesión y ejerció su soberanía sobre esos dos archipiélagos.



La ocupación y ejercicio de soberanía por parte de Vietnam sobre Hoang Sa y Truong Sa resultan evidentes, realizadas de forma continua, pacífica, y acorde con el vigente derecho real de posesión del derecho internacional público.



Mapas del siglo XVII muestran a Hoang Sa y Truong Sa como una sola franja, que fue inicialmente llamada por los vietnamitas con el nombre común de Bai Cat Vang (banco de arena dorada), según el antiguo mapa titulado "Toan Tap Thien Nam Tu Chi Lo Do Thu" (Antología de Rutas desde la Capital hacia las Cuatro Direcciones), compilado por el geógrafo Do Ba y completado en 1686.



Durante tres centenarios, desde el siglo XVII hasta finales del XIX, a través de muchas dinastías diferentes, la monarquía de Vietnam estableció e implementó actividades de gestión y ejercicio de la soberanía nacional sobre Hoang Sa y Truong Sa, sin generar disputas o resistencias.



Ese hecho está probado en varios archivos, libros antiguos, documentos legales estatales y mapas, conservados en el país y muchas naciones alrededor del mundo, tales como: Antología de Rutas desde la Capital hacia las Cuatro Direcciones, así como “Dai Nam Thuc Luc Tien Bien” (Primera parte de las Crónicas de Dai Nam) y “Dai Nam Thuc Luc Chinh Bien” (Crónicas de Dai nam), elaboradas de 1844 a 1848.

En particular, el atlas universal de Philipe Vandemaelen, publicado en 1827 en Bélgica, dibuja y describe claramente el archipiélago de Hoang Sa en el territorio del reino de Annam (Vietnam de hoy).



Además, Chau Ban, documentos administrativos oficiales de la dinastía Nguyen (1802-1945), constituyen evidencias importantes que confirman que Vietnam ha establecido y desplegado muchas actividades de ejercicio de la soberanía sobre Hoang Sa y Truong Sa, como enviar flotillas para explotar recuros del mar y recoger mercancías de barcos hundidos, realizar la cartografía, erigir estelas y templos, plantar árboles y prestar ayuda a barcos extranjeros accidentados, etc.



Chau Ban son documentos valiosos que la dinastía Nguyen dejó a las generaciones futuras y ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio Documental del Programa Memoria del Mundo.



En 1975, junto con el proceso de liberación total del Sur y la reunificación nacional, la Armada Popular de Vietnam liberó a las islas controladas por el ejército de Saigón, como: Truong Sa, Son Ca, Nam Yet, Song Tu Tay, Sinh Ton y An Bang, que pertenecen a Truong Sa. Al mismo tiempo, el Gobierno Revolucionario Provisional de la República de Vietnam del Sur emitió una declaración afirmando la soberanía nacional sobre Hoang Sa y Truong Sa.



El 2 de julio de 1976, en el primer periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de la VI legislatura (1976-1981), se decidió cambiar el nombre del país por el de República Socialista de Vietnam, cuyo Estado sigue gestionando y protegiendo la soberanía nacional sobre esas islas, a través de muchas actividades, que garantizan el cumplimiento cabal y correcto de procedimientos legales, así como la consolidación y el mantenimiento de la presencia militar y civil en entidades geográficas gestionadas por la nación.



En particular, en 1982, Vietnam estableció los distritos de Hoang Sa y Truong Sa, que ahora pertenecen a la ciudad de Da Nang y a la provincia de Khanh Hoa, respectivamente.



Por esas razones, Vietnam tiene suficiente evidencia histórica, con valor legal, para reafirmar y proteger su soberanía sobre esos dos archipiélagos a lo largo de períodos históricos.



Cabe recordar que la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptada el 24 de octubre de 1970, establece claramente: “El territorio de un Estado no será objeto de ocupación militar derivada del uso de la fuerza en contravención de las disposiciones de la Carta. El territorio de un Estado no será objeto de adquisición por otro Estado derivado de la amenaza o el uso de la fuerza. No se reconocerá como legal ninguna adquisición territorial producto de la amenaza o el uso de la fuerza.”



Por ende, el uso de la fuerza por parte de China para ocupar Hoang Sa -una parte inseparable del territorio de Vietnam, el 19 de enero de 1974- es contrario al derecho internacional./.