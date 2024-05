Ho Chi Minh, un luchador revolucionario de Vietnam y del mundo

Hanoi (VNA)- La dedicación del Presidente Ho Chi Minh al Partido y al pueblo de Vietnam, así como al mundo que lucha por la libertad, la paz, la independencia y el socialismo, fue ilimitada, dijo Kyril Whittaker, investigador británico de política e historia vietnamitas.



Kyril Whittaker, investigador británico de política e historia vietnamitas, rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh en la Embajada de Vietnam en Londres. (Fuente: VNA)



En una reciente entrevista concedida a la Agencia de Noticias de Vietnam con motivo del 134º aniversario del natalicio del difunto líder, Whittaker, que también es miembro del Partido Comunista de Gran Bretaña (CPGB), afirmó desde muy joven, Ho Chi Minh estaba consciente de la brutal explotación del pueblo vietnamita a manos de los colonialistas franceses y mientras viajaba por el mundo tratando de encontrar una solución a la independencia vietnamita, tomó conciencia de la lucha de la clase trabajadora y los pueblos coloniales en todo el mundo.



Desde sus primeros días presenciando la brutal explotación de los africanos en el Dahomey francés y el cruel racismo en Estados Unidos, hasta sus estudios en la Universidad de los Trabajadores del Este, se convirtió en un luchador revolucionario con una profunda conciencia de las luchas no sólo del pueblo de Vietnam sino también del mundo entero, afirmó el investigador.



El difunto líder vietnamita afirmó en su artículo “El camino que me llevó al leninismo” que, a través del estudio y la experiencia práctica, vio paso a paso que sólo el socialismo y el comunismo podían liberar a los pueblos oprimidos de Vietnam y del mundo. Con este fin, el Presidente Ho Chi Minh dedicó toda su vida al Partido y al pueblo de Vietnam, así como a la lucha internacional por la paz y el socialismo.



Según Whittaker, independientemente de lo que enfrentara, el Presidente Ho Chi Minh siguió luchando, e incluso en los peores momentos, siempre lucharía por los demás. Mientras estaba en prisión, enseñaba socialismo, escribía cartas de llamamiento para los analfabetos y ayudaba a mantener el ánimo de otras personas.



Whittaker citó su poema favorito escrito por el Presidente Ho Chi Minh mientras estaba en prisión, "Escuchando el sonido del golpe de arroz", y dijo que resume mejor el espíritu intrépido de Ho Chi Minh, un comunista que siempre trabajó para el pueblo y no para sí mismo.



Hasta sus últimos días, los pensamientos del Presidente Ho Chi Minh estaban centrados en el pueblo de Vietnam, en la reunificación nacional, la independencia, la libertad, la paz y el socialismo en Vietnam y en todo el mundo, dijo el investigador.



Al comentar sobre los valores del pensamiento de Ho Chi Minh y su aplicación en Vietnam hoy, el investigador del Reino Unido dijo que la ideología está encapsulada en las políticas del Partido y el Estado de Vietnam.



Contribuye a alentar la unidad y sentar las bases del Partido Comunista de Vietnam y del Estado actual, afirmó, señalando que la aplicación de la ideología de Ho Chi Minh también se refleja en la lucha contra la corrupción.



En materia de fomento del aprendizaje, el Presidente Ho Chi Minh afirmó que el aprendizaje es un proceso continuo que dura toda la vida, afirmó Whittaker, señalando que el Estado vietnamita ahora fomenta este aprendizaje de varias maneras, a través de su sistema educativo y de diversas organizaciones vinculadas al Estado.



En cuanto al patriotismo y al internacionalismo proletario, el Estado vietnamita ha desarrollado la política exterior de la "Diplomacia del Bambú", un concepto basado en las características del bambú prescritas por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, como “de raíces fuertes, tallos robustos y ramas flexibles”, dijo.



La política exterior vietnamita se basa en valores y posiciones concretos que son inmutables y corresponden al Estado vietnamita, a saber, su independencia, socialismo, paz y libertad, como la política de defensa de los “cuatro no”, afirmó, añadiendo que estas “fuertes raíces” además de ser flexible y abierto a promover sus asociaciones y amistades internacionales en todo el mundo, promoviendo la cooperación económica y el intercambio de conocimientos científicos.



El investigador afirmó que Vietnam está firme en el camino de la construcción del Estado socialista y del pueblo socialista, como afirmó el Presidente Ho Chi Minh: “Para construir el socialismo, primero debemos tener socialistas”./.