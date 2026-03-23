Herramientas digitales impulsan transición de Vietnam hacia una pesca más inteligente

Barcos atracan en el puerto de Phan Thiet, provincia vietnamita de Lam Dong. Foto: VNA

A medida que Vietnam intensifica sus esfuerzos para eliminar la advertencia de la Comisión Europea (CE) sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU), las tecnologías digitales están emergiendo como una necesidad regulatoria y una poderosa herramienta que ayuda a los pescadores a mejorar la productividad y la eficiencia económica en el mar.



Anteriormente, procedimientos como el registro e inspección de embarcaciones pesqueras eran en gran medida manuales y consumían mucho tiempo. Hoy en día, plataformas digitales como Vnfishbase, los sistemas de monitoreo de embarcaciones (VMS) y el sistema electrónico de documentación y trazabilidad de capturas (eCDT) están agilizando los procesos administrativos, permitiendo a los pescadores completar trámites de licencias y cumplimiento de manera más rápida y transparente.



El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha coordinado con otros ministerios, agencias y localidades para finalizar sistemas integrados de datos pesqueros, incluyendo licencias y registros a través de la base de datos nacional de pesca (Vnfishbase), bitácoras electrónicas de pesca (elogbook), eCDT, VMS y plataformas digitales para gestionar infracciones administrativas en el sector.



Un hito importante en la transformación digital del sector es la implementación del sistema eCDT, desarrollado con el apoyo del Grupo de Industria Militar y Telecomunicaciones (Viettel). Anteriormente los pescadores dependían de registros escritos a mano, propensos a errores y difíciles de verificar, pero ahora pueden registrar salidas, llegadas y volúmenes de captura mediante una aplicación móvil con unos pocos toques. Los datos se sincronizan directamente con las autoridades, reforzando la transparencia y garantizando el cumplimiento de los estrictos estándares de trazabilidad de la Unión Europea (UE).



Expertos señalan que la plataforma eCDT permite a las autoridades monitorear de manera más eficaz las operaciones de las embarcaciones, los desembarques y la producción pesquera, al tiempo que respalda la verificación del origen, un requisito clave en la gestión pesquera moderna y el acceso a mercados internacionales.



To Huy Hung, propietario del barco pesquero NA 92888 TS en la provincia central de Nghe An, afirmó que inicialmente encontró desafiante el sistema digital, pero se adaptó rápidamente tras recibir orientación de las autoridades portuarias. Añadió que las declaraciones electrónicas ahora ahorran mucho tiempo en comparación con el papeleo tradicional.



En las comunidades costeras, cada vez más pescadores adoptan herramientas digitales, sustituyendo registros manuales y procedimientos portuarios tradicionales por operaciones basadas en teléfonos inteligentes, incluso entre quienes antes no estaban familiarizados con la tecnología.



En apoyo a los esfuerzos de Vietnam para abordar la advertencia de tarjeta amarilla de la CE, la solución S-Tracking de Viettel se ha convertido en una plataforma digital clave que gestiona más de 30.000 embarcaciones pesqueras en alta mar en todo el país.



Diseñado específicamente para entornos marítimos exigentes, el sistema va más allá de los dispositivos de posicionamiento estándar al ofrecer funciones integradas de monitoreo y seguridad, convirtiéndose en una herramienta indispensable para la pesca moderna.



Al combinar conectividad satelital Iridium con redes móviles GSM/GPRS, S-Tracking garantiza un funcionamiento continuo incluso fuera de la cobertura móvil. El sistema transmite automáticamente la ubicación, velocidad y dirección de las embarcaciones a los centros de gestión, mientras que las alertas de límites marítimos advierten a los pescadores al acercarse a aguas extranjeras, ayudando a reducir riesgos legales.



Todas las embarcaciones equipadas con S-Tracking ya permiten la verificación electrónica de la trazabilidad, facilitando las inspecciones de las misiones de supervisión de la CE.



Según Chu Quang Dan, ingeniero de soluciones IoT (Internet de las cosas) en la empresa Viettel High Tech, las próximas actualizaciones incluirán detección automática de vuelcos mediante sensores inerciales e inteligencia artificial, así como firmware mejorado capaz de diagnosticar interrupciones de señal para evitar sanciones injustas. Se espera que estas mejoras reduzcan significativamente los tiempos de certificación del origen de los productos del mar.



Para reforzar la conectividad en alta mar, Viettel también ha lanzado el paquete móvil Sea+, el primer plan de telecomunicaciones en Vietnam diseñado específicamente para pescadores y residentes costeros.



El servicio ofrece mensajes SMS gratuitos con pronósticos meteorológicos y alertas tempranas de tormentas, mientras que las llamadas grupales asequibles ayudan a las flotas a mantenerse conectadas, compartir información pesquera y apoyarse mutuamente en el mar, fomentando una creciente comunidad marítima digital.



Además, los datos de embarcaciones y pescadores se están integrando en la aplicación de identificación electrónica VNeID, reduciendo los trámites administrativos para la entrada y salida en puertos. En situaciones de emergencia como tormentas o fallos técnicos, una función SOS transmite coordenadas precisas a las autoridades en tierra, permitiendo operaciones de rescate más rápidas y minimizando riesgos para vidas y bienes.



Más allá de la actividad pesquera, la transformación digital también abre nuevas oportunidades de mercado. A través de la plataforma de comercio electrónico Voso de Viettel, los productos del mar recién capturados pueden conectarse directamente con compradores mediante la red logística de Viettel Post, reduciendo intermediarios, mejorando los precios para los pescadores y garantizando la frescura de los productos./.