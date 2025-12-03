Hanoi y Vientiane refuerzan cooperación bilateral

Vientiane (VNA) Las capitales de Vietnam y Laos, Hanoi y Vientiane, se comprometieron a consolidar y profundizar su cooperación en la construcción partidista, formación de cuadros, economía, educación e infraestructura.



Tal compromiso fue alcanzado durante un encuentro entre los respectivos secretarios del Comité Partidista de Hanoi y Vientiane, Nguyen Duy Ngoc y Anouphap Tounalom, efectuado en el marco de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), To Lam, a Laos para asistir al 50 aniversario del Día Nacional de este país vecino.



El secretario del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (PPRL), secretario del Comité partidista capitalina y presidente del Consejo Popular de Vientiane, Anouphap Tounalom, destacó que la visita de la delegación de alto nivel de Hanoi en este momento político tan significativo refleja una vez más los estrechos lazos entre ambas ciudades.



Por su parte, el miembro del Buró Político del PCV y secretario del Comité partidista de Hanoi, Nguyen Duy Ngoc, felicitó al hermano pueblo laosiano por los logros históricos alcanzados en medio siglo de construcción nacional y cuatro décadas de renovación, con un crecimiento económico estable, la mejora del nivel de vida y el fortalecimiento del papel de Laos en la región y el mundo.



Basándose en la especial amistad entre los partidos, estados y pueblos de Vietnam y Laos, ambos dirigentes reafirmaron el valor de la cooperación tradicional entre Hanoi y Vientiane, considerándola una colaboración local clave dentro de la relación binacional.



Acordaron continuar consolidando la cooperación integral entre las dos capitales en todos los canales y campos, profundizando los resultados alcanzados y expandiendo hacia nuevas áreas. El objetivo es implementar de manera sustancial la orientación de fortalecer el vínculo estratégico acordado por los altos dirigentes de ambos países, a través de proyectos de conexión de infraestructura, integración económica e intercambios puebo a pueblo.



Duy Ngoc y Tounalom evaluaron positivamente los resultados de la cooperación bajo el Memorando de Entendimiento para el período 2022-2025. Hanoi y Vientiane implementaron conjuntamente numerosas actividades, proyectos y programas efectivos, impulsado los intercambios anuales de alto nivel y concretado la cooperación estratégica con dos acuerdos a nivel municipal y ocho a nivel de departamentos en áreas como construcción partidista, economía, inversión, agricultura, salud, educación e intercambios populares.



Las actividades de cooperación en educación, becas, capacitación de funcionarios, formación vocacional, agricultura y salud, así como los foros de inversión y los seminarios de intercambio de experiencias, demostraron ser integrales, prácticas y mutuamente beneficiosas.



Para el futuro, ambas partes acordaron impulsar la cooperación en la construcción partidista y del sistema político, intensificar los programas de capacitación de cuadros y la cooperación educativa, e implementar proyectos de apoyo al desarrollo económico de Vientiane.



Se enfatizó especialmente la promoción de la cooperación económica y comercial, facilitando las condiciones para que empresas e inversionistas de Hanoi expandan sus inversiones en Laos.



Otras áreas prioritarias incluyen la conexión en transporte, logística, desarrollo del turismo bilateral, comercio, agricultura, procesamiento de productos agrícolas y el desarrollo de sistemas de distribución para introducir mercancías en los mercados de ambas capitales.



Ambas ciudades se comprometieron a implementar activamente los contenidos acordados en la Declaración Conjunta Vietnam-Laos, el Plan de Implementación del Acuerdo de alto nivel entre los Burós Políticos, el Acuerdo de Cooperación entre las dos capitales para 2026-2030, y otros convenios sectoriales. Esto incluye promover proyectos de apoyo al desarrollo y organizar actividades de conexión de inversiones, comercio, turismo e intercambios culturales con motivo del 65 aniversario de relaciones diplomáticas y el 50 aniversario del Tratado de Amistad y Cooperación en el “Año de la Solidaridad y Amistad Vietnam-Laos 2027”.

Hanoi y Vientiane refuerzan cooperación bilateral. (Foto: VNA)





Como colofón a la jornada, se celebró una ceremonia en la que Hanoi fue condecorada con la Orden del Desarrollo de segunda clase en reconocimiento a sus contribuciones positivas al desarrollo de la cooperación entre las dos capitales.



Nguyen Duy Ngoc afirmó que este honor representa un gran estímulo y una responsabilidad para continuar preservando, cultivando y promoviendo la tradición de cooperación ejemplar entre Hanoi y Vientiane.



Los proyectos emblemáticos de esta colaboración, financiados por Hanoi, son las sedes del Departamento de Justicia y de la Fiscalía Popular de Vientiane, inauguradas en abril de 2024.



El máximo dirigente de Hanoi reiteró el compromiso de la capital vietnamita de impulsar vigorosamente los programas de cooperación con Vientiane, especialmente en economía, comercio, educación, capacitación de cuadros, desarrollo de recursos humanos, salud, transformación digital e intercambios populares, contribuyendo así de manera tangible al desarrollo socioeconómico de ambas ciudades y a una integración internacional más profunda y efectiva./.