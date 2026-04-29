Hanoi y Tokio impulsan la cooperación en tecnología y desarrollo sostenible

El presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, entrega un obsequio conmemorativo a la gobernadora de Tokio, Koike Yuriko. (Fuente: VNA)

Hanoi y la capital japonesa están profundizando su cooperación en alta tecnología, transformación digital y desarrollo sostenible, en un momento en que la capital vietnamita busca acelerar el crecimiento impulsado por la innovación y reforzar sus asociaciones internacionales.



El 28 de abril, en el marco de una visita de trabajo a Japón, una delegación de alto nivel de Hanoi encabezada por el presidente del Comité Popular municipal, Vu Dai Thang, se reunió con la gobernadora de Tokio, Koike Yuriko.



En el encuentro, Koike dio la bienvenida a la delegación de Hanoi y agradeció a Dai Thang su participación e intervención en la Cumbre de Líderes de la Red Global de Ciudades para la Sostenibilidad (G-NETS) 2026, así como su asistencia a un diálogo sobre desarrollo sostenible entre Tokio y las capitales de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Expresó su confianza en que G-NETS 2026 y los diálogos relacionados fortalecerán aún más los vínculos entre Tokio y ciudades de todo el mundo, en particular las del Sudeste Asiático, incluida Hanoi.



Por su parte, Dai Thang agradeció a las autoridades de Tokio la invitación a los dirigentes de Hanoi para participar en el foro sobre desarrollo tecnológico sostenible y aplicación de la inteligencia artificial (IA), calificándolo como una valiosa oportunidad para intercambiar puntos de vista sobre tendencias tecnológicas y transformación digital.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Señaló que la organización por parte de Tokio de las reuniones G-NETS durante tres años consecutivos ha contribuido a reforzar la conectividad entre ciudades globales. La edición de 2026, centrada en la tecnología sostenible y la aplicación de la IA, resulta especialmente relevante para el desarrollo urbano actual.



Hanoi, añadió, compartirá su experiencia en la implementación de soluciones de IA, la promoción del desarrollo sostenible y la aplicación de alta tecnología.



También manifestó su agradecimiento a Tokio y a Japón por su apoyo sostenido en el desarrollo económico-industrial y la protección ambiental de la ciudad vietnamita.

Subrayó que el memorando de entendimiento firmado entre ambas ciudades en 2013 ha demostrado su eficacia, y que su amistad refleja el crecimiento notable de las relaciones entre Vietnam y Japón en todos los ámbitos.



De cara al futuro, Hanoi espera ampliar aún más la cooperación con Tokio en alta tecnología, transición verde y energética, indicó, extendiendo una invitación a la gobernadora Koike y a sus colaboradores para visitar la capital vietnamita en un futuro próximo.



En la cumbre de líderes de G-NETS, Dai Thang presentó una ponencia sobre inteligencia artificial y tecnología digital. Destacó que Hanoi adopta un enfoque “AI First”, situando los datos y la IA en el centro de la construcción de una administración digital y la mejora de la eficiencia de la gobernanza. Las aplicaciones de IA se han implementado ampliamente en diversos ámbitos, contribuyendo a mejorar los servicios públicos, reducir costes y aumentar la participación ciudadana, en particular a través de la plataforma digital iHanoi.



Ante las preocupaciones de algunos participantes sobre la posible pérdida de empleos debido a la IA, el funcionario subrayó que el desarrollo de esta tecnología debe centrarse en las personas y las empresas.



Afirmó que la IA no provocará despidos masivos, sino que favorecerá la reestructuración del empleo hacia una mejor adecuación a las capacidades individuales, junto con políticas apropiadas para proteger los derechos de los trabajadores. Insistió en que la IA está destinada a mejorar la calidad del empleo, no a reducir la plantilla.



En la sesión plenaria de clausura, ambos funcionarios y representantes de las ciudades participantes adoptaron una declaración conjunta que recoge compromisos para el desarrollo urbano sostenible y la innovación tecnológica.



También el 28 de abril, la delegación de Hanoi asistió a la exposición SusHi Tech Tokio 2026 en el centro Tokyo Big Sight, donde Dai Thang visitó los stands de empresas vietnamitas de transformación digital y startups tecnológicas, elogiando su rápido crecimiento y capacidad innovadora.



En una reunión aparte con representantes del Banco Asiático de Desarrollo (ADB en inglés), el dirigente de Hanoi destacó la gran necesidad de recursos de la ciudad para alcanzar sus ambiciosos objetivos de crecimiento. Además de los recursos internos, Hanoi busca el apoyo de socios tradicionales y nuevas fuentes de financiación, en particular instituciones bilaterales y multilaterales como el ADB.



Agradeció al ADB su apoyo en la implementación del proyecto de la línea 3 del metro de Hanoi, que en gran medida se mantiene según lo previsto.



En respuesta, Winfried Wicklein, director general del Departamento de Asia Sudoriental del ADB, reafirmó el compromiso de la entidad para acelerar la finalización de los proyectos y explorar nuevas áreas de cooperación en ferrocarriles urbanos, ciencia y tecnología e infraestructura de transporte.



Con anterioridad, la delegación de Hanoi también se reunió con jóvenes científicos y expertos vietnamitas que trabajan en Japón en los campos de la ciencia, la tecnología y la transformación digital. En el encuentro, celebrado en la Embajada de Vietnam en Japón, los participantes propusieron iniciativas sobre aplicación tecnológica, transformación digital y planificación urbana para la capital del país indochino.



Dai Thang afirmó que este intercambio demuestra la valiosa contribución de los intelectuales vietnamitas en el extranjero y reafirma la determinación de la ciudad de convertir la ciencia, la tecnología y la innovación en un motor clave de desarrollo, con el objetivo de transformar a Hanoi en un importante centro científico en los próximos años./.