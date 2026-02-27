Hanoi recibe más de 3,18 millones de visitantes en febrero

El Tren de Hanoi, también conocido como el “Tren de las Cinco Puertas”. Fuente: VNP

El turismo en Hanoi mantuvo un sólido ritmo de crecimiento en febrero, al recibir un estimado de 3,18 millones de visitantes, lo que supone un incremento interanual del 28,5 %.



Según el Departamento municipal de Turismo, las llegadas internacionales alcanzaron unos 680.800 en febrero, un 16,2 % más que en el mismo período de 2025, mientras que los turistas nacionales sumaron alrededor de 2,5 millones, lo que representa un aumento del 32,3 %. Los ingresos totales por turismo se estimaron en unos 476 millones de dólares, un 24,8 % más que el año anterior.



Actualmente, la capital cuenta con 3.761 establecimientos de alojamiento que ofrecen 71.256 habitaciones. La tasa media de ocupación hotelera en febrero se situó en el 63,6 %, 1,3 puntos porcentuales por encima del mismo mes del año pasado, reflejando una demanda sostenida, especialmente durante la temporada de festivales de comienzos de año.



Hanoi dispone de 61 establecimientos de servicios turísticos certificados que cumplen con los estándares establecidos, entre ellos 27 restaurantes, 23 tiendas, nueve centros de entretenimiento y dos proveedores de servicios de salud. Estos espacios contribuyen a elevar la calidad de la oferta y a diversificar la experiencia de los visitantes.



La transformación digital se ha consolidado como un motor clave del crecimiento. La ciudad se ha asociado con Foody para lanzar el “Mapa Digital de Turismo Culinario de Hanoi”, que se prevé integrar en la aplicación iHanoi.



Asimismo, ha reforzado la cooperación con la aplicación de mensajería Zalo para optimizar la comunicación, la promoción y la atención al visitante, y estudia colaborar con la empresa tecnológica unicornio VNPay para desarrollar soluciones de pago vinculadas al turismo.



La directora del Departamento de Turismo de Hanoi, Dang Huong Giang, informó que el sector probará nuevos productos, como el turismo experiencial agrícola y rural en la comuna de Bat Trang, así como una oferta de turismo nocturno en el Sitio de Reliquia Nacional Especial del Templo Soc.



La capital también está ultimando los expedientes para que el Sitio Turístico de Ba Vi, el Complejo Paisajístico y de Reliquias de Huong Son y la zona del Lago Hoan Kiem (Espada restituida) y el Barrio Antiguo obtengan la categoría de zona turística nacional. Paralelamente, elabora una estrategia de comunicación para el período 2026-2030, en consonancia con la estrategia de marca nacional de Vietnam con horizonte hasta 2045./.