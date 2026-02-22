Hanoi recibe 1,34 millones de visitantes durante las festividades del Tet

Según informó hoy el Departamento capitalino de Turismo, de esta cifra, los visitantes internacionales alcanzan unos 217 mil, con un espectacular aumento del 55%, mientras que los turistas nacionales suman aproximadamente 1,13 millones, un 33,2% más que el año anterior. Los ingresos totales derivados de la actividad turística se estiman en unos 190 millones de dólares, un crecimiento del 40,2% interanual.



La tasa de ocupación hotelera promedio alcanza el 66,8%, 1,2 puntos porcentuales por encima del Tet anterior, superando el 72% en el segmento de hoteles de 4 y 5 estrellas. Numerosos establecimientos reportaron reservas anticipadas y estancias prolongadas durante las festividades.



El auge turístico refleja el creciente atractivo de la capital como destino cultural, con una oferta enriquecida en experiencias interactivas y productos de mayor profundidad. Los sitios históricos y espacios culturales emblemáticos organizaron actividades tradicionales del Tet, combinadas con presentaciones artísticas, exhibiciones de artesanía y patrimonio inmaterial.

Turistas internacionales participan con entusiasmo en el animado ambiente y experimentan la belleza de la cultura tradicional del festival. (Foto: VNA)

La innovación tecnológica también jugó un papel destacado. El tour “Memorias de la Torre de la Bandera” con proyecciones 3D Mapping en la Ciudadela Imperial de Thang Long, el modelo piloto de “Espacio de reliquias - Festival de comunicación digital” en el Festival de Co Loa, la venta electrónica de boletos con control QR Code y cámaras de Intelegencia Artificial (IA) en el Festival de la Pagoda Huong (Perfume), junto con productos de turismo urbano nocturno y recorridos en bicicleta, contribuyeron a mejorar la calidad del servicio, prolongar la estancia y aumentar el gasto de los visitantes.Los principales destinos registraron una afluencia masiva. Entre el 14 y el 20 de febrero, el Templo de la Literatura Van Mieu - Quoc Tu Giam recibió 119.583 visitantes; el complejo turístico de la Pagoda Huong, 76.608; la Ciudadela Imperial de Thang Long, 49.181; la reliquia de Co Loa, más de 38.800; el Zoológico de Hanoi, 29.377; y la prisión de Hoa Lo, 24.663 personas. La gratuidad en 17 sitios históricos durante los primeros días del año facilitó el acceso de residentes y turistas a los espacios culturales de la capital.Estos resultados, según el Servicio de Turismo, son fruto de una planificación temprana y coordinada. Las autoridades locales emitieron directrices para mejorar la calidad del servicio en destinos clave y fortalecer la gestión de festivales vinculados al desarrollo turístico. Los alojamientos y centros comerciales prepararon instalaciones y recursos humanos, decoraron espacios festivos y organizaron actividades experienciales como elaboración de Banh Chung (pastel de arroz glutinoso), mercados rurales, ferias gastronómicas y presentaciones artísticas tradicionales.La seguridad, el orden público, la seguridad vial, la prevención de incendios, la inocuidad alimentaria y la transparencia en los precios se garantizaron estrictamente, sin incidentes de sobreprecios o acoso a turistas. El Departamento de Turismo estableció equipos de inspección que no reportaron infracciones administrativas sancionables.El crecimiento récord durante el Tet 2026, impulsado por una gestión proactiva, productos turísticos de calidad vinculados al patrimonio cultural, aplicación tecnológica, un entorno seguro y una comunicación efectiva, sienta bases sólidas para que el turismo de Hanoi mantenga su impulso en 2026, avanzando hacia un desarrollo sostenible y elevando la posición de la capital en el mapa turístico regional e internacional./.