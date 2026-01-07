Hanoi propone suspender paso de trenes de pasajeros por famosa calle del tren

Hanoi (VNA) - El Consejo Popular de Hanoi ha solicitado al Ministerio de Construcción reestructurar el tráfico ferroviario, con el objetivo de suspender el paso de trenes de pasajeros por la famosa calle del tren.

Hanoi propone suspender los servicios ferroviarios en la calle del tren (Fuente: VNA)

Este área, situada entre las estaciones de Hanoi y Long Bien, es conocida por sus cafeterías a lo largo de las vías, atrayendo a miles de turistas, tanto nacionales como internacionales, desde 2018.

De acuerdo con la propuesta, los trenes de pasajeros que se dirigen al sur se detendrán en la estación de Hanoi, mientras que los provenientes del norte lo harán en la estación de Gia Lam. La administración local se encargará de coordinar el transporte entre ambas estaciones.

Este cambio se enmarca en un plan más amplio de restauración y conservación del patrimonio histórico y cultural en torno al Puente Long Bien y el casco antiguo de la capital vietnamita.

El Consejo Popular municipal también ha solicitado al Ministerio de Construcción que transfiera la infraestructura ferroviaria entre las estaciones de Gia Lam y Hanoi a la ciudad, para llevar a cabo trabajos de rehabilitación en la zona oeste del casco antiguo y el este del Centro del Patrimonio Imperial de Thang Long.

El objetivo de estas acciones es preservar los valores históricos y culturales del Puente Long Bien, un ícono arquitectónico de Hanoi. Para ello, Hanoi ha colaborado con la Embajada de Francia en Vietnam en un proyecto de estudio para la restauración de este sitio, que incluye un análisis sobre el estado del puente y el diseño de soluciones para garantizar la seguridad del tráfico, mientras se fomenta el aprovechamiento de su valor patrimonial.

Asimismo, se está evaluando la posibilidad de implementar la Línea 1 del metro de Hanoi, que atravesaría el casco antiguo y los barrios históricos, asegurando que no se altere la estructura ni el paisaje patrimonial de la zona.

A pesar de las restricciones y las barreras de seguridad instaladas en la calle Tran Phu, las cafeterías a lo largo de las vías continúan siendo un destino popular para los turistas. La Corporación de Ferrocarriles de Vietnam ha solicitado en varias ocasiones al gobierno de Hanoi que tome medidas definitivas para solucionar la violación de los límites de seguridad ferroviaria en la zona./.