Hanoi promueve turismo y aviación en feria internacional en Francia

París (VNA) - Empresas de viajes y aviación de Hanoi participan en la Feria de Turismo Internacional IFTM Top Resa 2025, que se lleva a cabo del 23 al 25 del presente mes en París, Francia.



Clientes buscan informaciones sobre los destinos turísticos de Hanoi, y otras localidades de Vietnam. (Foto: VNA)



Con el tema “Hanoi: venir para amar”, en el pabellón de la capital vietnamita se han exhibido numerosas imágenes, videos, productos artesanales tradicionales, gastronomía y publicaciones sobre cultura y turismo.



El embajador de Hanoi en París, Dinh Toan Thang, y representantes vietnamitas en el evento. (Fuente: VNA)



Además, el Departamento de Turismo de Hanoi ha coordinado con la aerolínea Vietnam Airlines y empresas en la organización de una conferencia sobre los destinos y la cooperación en el desarrollo de la industria del ocio.



El Departamento también ha realizado actividades de promoción y conexión de cooperación con la Región Île-de-France, la ciudad de Versalles y socios europeos en los ámbitos del turismo, aviación y comunicaciones; al mismo tiempo, ha llevado a cabo encuestas y estudios de experiencias de gestión-preservación del patrimonio y desarrollo de la industria sin humo.

En una entrevista concedida a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias en Francia, el embajador de Hanoi en París, Dinh Toan Thang, expresó su confianza en que a través de esta feria, con la participación activa y dinámica de las agencias de viajes, más turistas franceses e internacionales viajen a la nación indochina, mejorando así la posición de Vietnam en el mapa turístico internacional.



Por su parte, Nguyen Tran Quang, subdirector del mencionado Departamento, dijo que la presencia de representantes de Hanoi en este evento tiene como objetivo promocionar y atraer a más visitantes europeos, especialmente los franceses.

Esta iniciativa se trata de una de las soluciones para que la capital vietnamita logre el objetivo de dar la bienvenida a 7,8 millones de turistas internacionales este año, remarcó.



La feria IFTM Top Resa es el evento turístico líder a nivel mundial, que reúne a más de 3.000 agencias de viajes de más de 100 países y 32.000 especialistas en el mundo./.