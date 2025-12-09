Hanói, promoción y desarrollo de productos agrícolas seguros durante 2021-2025

La representante de la Cooperativa de Agricultura Orgánica y Plantas Medicinales de Vietnam, Pham Thi Ly, presenta una ponencia en la conferencia.

En el contexto en el que la seguridad alimentaria recibe una atención especial por parte del Partido, el Estado y los pobladores, la promoción de la producción y el comercio de los productos agrícolas seguros se considera una tarea clave para proteger la salud pública y avanzar hacia una agricultura sostenible.

La vicepresidenta de la Unión de Mujeres de Hanói, Pham Thi Minh Huong interviene en la reunión.

Desde 2017, el Gobierno, junto con el Comité Central de la Asociación de Campesinos y la Unión de Mujeres de Vietnam, ha puesto en marcha un programa de cooperación para fomentar la comunicación y la movilización hacia ese empeño. Sobre esta base, el Comité Popular de la ciudad emitió el Plan Nº 301/KH-UBND (24 de diciembre de 2021) para concretar su implementación en la localidad.

En los últimos años, el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente y las dos organizaciones han coordinado estrechamente y se han centrado en la aplicación de las tareas clave. Las actividades de comunicación y divulgación de las normativas y conocimientos sobre la producción y el comercio de rubros agrícolas seguros se han intensificado; los modelos y procesos de producción avanzados siguen siendo orientados y replicados; se han formado numerosas cadenas seguras de suministro; y las actividades de apoyo a la producción y conexión con el consumo también han cobrado mayor eficacia.

Paralelamente, se ha fortalecido su papel de supervisión, detectando y denunciando de forma proactiva las infracciones en materia de seguridad alimentaria. Numerosos ejemplos destacados en la producción agrícola segura han sido reconocidos, contribuyendo a motivar a la población y a las empresas.

Según Nguyen Thi Thu Hang, jefa del Departamento de Calidad, Procesamiento y Desarrollo de Mercados (Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hanói), la coordinación sincrónica entre las unidades en los últimos tiempos ha facilitado la difusión de las actividades de propaganda. La aplicación de tecnologías de la información, plataformas digitales y formatos de comunicación visual también facilita el acceso y la comprensión del contenido.

En la conferencia, Truong Van Nhung, vicepresidente de la Asociación de Campesinos de Hanói, valoró que las actividades han impulsado a los socios y agricultores a adoptar métodos de producción más modernos, emplear nuevas tecnologías y reforzar la vinculación para generar productos agrícolas seguros, contribuyendo a los objetivos de desarrollar una agricultura urbana, verde y sostenible en la capital. Los consumidores también muestran una clara tendencia a priorizar productos con marca y origen transparente.

El vicepresidente de la Asociación de Campesinos de la ciudad, Truong Van Nhung en el evento.

Los delegados no solo evaluaron los resultados alcanzados y extrajeron lecciones para el futuro, también debatieron diversas soluciones clave para mantener y desarrollar el programa de cooperación en la próxima etapa.

Le Ba Anh, subdirector del Departamento de Calidad, Procesamiento y Desarrollo de Mercados, sugirió que Hanói continúe cooperando con la Asociación de Campesinos y la Unión de Mujeres en todos los niveles para intensificar la comunicación, organizar cursos de formación y diálogos, y promover la producción y el comercio de productos agrícolas seguros. Asimismo, instó a fortalecer la firma de compromisos sobre seguridad en los procesos de producción, conservación, procesamiento y consumo.

Los delegados visitan la zona de exhibición de productos agrícolas, forestales y acuícolas seguros de Hanói.

Además, se considera esencial ampliar modelos de producción segura basados en cadenas de valor, aplicando tecnologías avanzadas y programas de gestión modernos, orientados a una agricultura ecológica, circular y orgánica. Los organismos especializados también reforzarán la inspección y supervisión de los procesos de producción y comercio agrícola en las localidades, detectando y gestionando con prontitud los casos de infracciones de inocuidad alimentaria./.