Hanoi presentará nuevo “mapa de inversión” con planificación de visión centenaria

Hanoi (VNA) - La Conferencia de Promoción de Inversiones 2026 y la presentación del Plan Maestro de Hanoi con visión a 100 años, prevista para el 29 de junio, marcarán una nueva etapa en la estrategia de desarrollo de la capital vietnamita.

Una parte de Hanoi (Fuente: VNA)

Por primera vez, Hanoi dará a conocer de manera simultánea su espacio de desarrollo a largo plazo, junto con mecanismos específicos y sectores prioritarios para la atracción de inversiones, con el objetivo de configurar un nuevo “mapa de inversión” que oriente los flujos de capital hacia áreas capaces de impulsar el crecimiento en las próximas décadas.

Según el Plan Nº 210/KH-UBND, la conferencia busca difundir el Plan Maestro de la capital, promover su potencial y oportunidades de inversión, y fortalecer la cooperación entre Hanoi, la Región Capital, el Delta del Río Rojo y la Región Económica Clave del Norte.

El subdirector del Departamento de Finanzas municipal Le Trung Hieu señaló que el evento servirá para presentar la visión de desarrollo de largo plazo de la ciudad, así como los nuevos mecanismos y políticas especiales, transmitiendo un mensaje de apertura e invitación a la cooperación dirigido a empresas e inversionistas nacionales e internacionales.

Se espera la participación de entre 1.000 y 1.200 asistentes, incluidos entre 580 y 780 representantes de empresas e inversores, además de autoridades gubernamentales, organizaciones internacionales, fondos de inversión y delegaciones de distintas localidades.

Una de las principales novedades será la presentación de un sistema digital de gestión de datos y la digitalización en 360 grados de los proyectos de inversión. A través de mapas digitales, imágenes tridimensionales y datos georreferenciados, los inversionistas podrán acceder de forma visual a información sobre planificación, procedimientos administrativos y políticas de inversión. Asimismo, se habilitará un espacio expositivo con maquetas, mapas y tecnología de proyección 3D Mapping para acercar el contenido del plan tanto a empresas como al público.

Según Le Trung Hieu, Hanoi orientará su estrategia hacia la atracción de inversiones de mayor calidad, priorizando a inversionistas estratégicos y proyectos de alto contenido tecnológico y valor agregado, en lugar de centrarse únicamente en el volumen de capital.

Durante el primer semestre de 2026, los ingresos presupuestarios de la ciudad superaron los 404 billones de VND (15,5 mil millones de USD); la inversión para el desarrollo alcanzó aproximadamente 256,9 billones de VND (9,84 mil millones de USD), con un aumento interanual del 15,2%. El índice de producción industrial creció un 8,8%.

La economía digital ya representa el 17,34% del Producto Interno Bruto Regional (PIBR). Hasta principios de junio de 2026, la capital había atraído cerca de 74,6 mil millones de USD en inversión extranjera directa (IED), distribuidos en más de 9.250 proyectos en vigor. Solo en los primeros seis meses del año, la IED alcanzó alrededor de 3,2 mil millones de USD, equivalente al 116% del objetivo previsto, mientras que se constituyeron cerca de 16.000 nuevas empresas.

De acuerdo con el Plan Maestro, Hanoi se desarrollará bajo un modelo “multinivel, multicapa, multipolar y multicéntrico”, con el río Rojo como eje paisajístico, ecológico y cultural que conectará los principales polos de crecimiento. La ciudad aspira a mantener un crecimiento medio anual del PIBR superior al 11% entre 2026 y 2035.

En este contexto, la zona Hoa Lac–Son Tay–Xuan Mai se orientará hacia industrias de alta tecnología, semiconductores e inteligencia artificial; el corredor Noi Bai–Dong Anh–Soc Son–Me Linh se especializará en logística aeroportuaria y zonas de libre comercio; y el eje del río Rojo impulsará el desarrollo cultural, financiero, comercial y de ciudades creativas.

Junto con la Ley de la Capital de 2026 y nuevos mecanismos específicos, esta planificación sentará las bases para atraer inversionistas estratégicos y proyectos de alta tecnología en la próxima etapa de desarrollo./.