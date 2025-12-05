Noticieros
Hanói presenta un panorama integral de productos agropecuarios seguros provenientes de todo Vietnam
Celebrado del 28 de noviembre al 1 de diciembre, el evento se convirtió en un punto destacado dentro de la serie de actividades destinadas a impulsar el comercio y fortalecer la conexión en el consumo de productos agrícolas entre Hanói y las localidades de todo el país.
Este año, la semana comercial reúne más de 1 300 productos agropecuarios seguros, especialidades regionales y artículos destacados del programa OCOP, provenientes de 25 provincias y ciudades. Con más de 50 stands dispuestos de manera científica, el evento ofrece un panorama diverso de la agricultura vietnamita, desde productos frescos agrícolas, forestales y acuícolas, hasta alimentos procesados, artículos de alta tecnología y especialidades con potencial de exportación.
Abierto diariamente de 9:00 a.m. a 22:00 p.m., el evento prevé atraer a miles de visitantes para conocer, experimentar y comprar productos. Junto a la exhibición, se desarrollan varias actividades interactivas como degustaciones, presentación de tecnologías de conservación y nuevos métodos de procesamiento, creando un vínculo práctico entre empresas, cooperativas y sistemas de distribución en Hanói. Para los minoristas, esta es una oportunidad para acceder a fuentes de abastecimiento estables y de alta calidad; mientras que, para los visitantes, representa una experiencia cultural y gastronómica que reúne lo mejor de las regiones del país en pleno corazón de la capital.
En su discurso inaugural, Ta Van Tuong, subdirector del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hanói, destacó el papel de la capital como uno de los dos principales centros económicos del país, con una enorme demanda de consumo y una moderna red de comercio y servicios. Sin embargo, la producción agrícola local únicamente cubre entre el 20% y el 70% de las necesidades, según cada grupo de productos, para más de 10 millones de habitantes que viven y trabajan en Hanói. La parte restante se abastece a través de cadenas de suministro procedentes de otras provincias y de fuentes importadas.
Un hito importante —recordado por Ta Van Tuong— ha sido la implementación del “Programa de coordinación para garantizar la inocuidad alimentaria, mejorar la calidad de los productos agroforestales y pesqueros y promover el comercio en el periodo 2021–2025”, impulsado por Hanói en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y las localidades. El programa tiene como objetivo llevar productos regionales al mercado de Hanói y, desde allí, expandirse a los grandes mercados del país y orientarse a la exportación, bajo los principios de seguridad, transparencia y trazabilidad.
En este contexto, la Semana comercial 2025 se convierte en una actividad práctica que materializa los acuerdos de cooperación ya firmados. Más que un espacio de promoción de marcas de empresas y cooperativas, el evento actúa como un foro donde las localidades intercambian experiencias de producción, fortalecen la vinculación en cadena y elevan la calidad y el valor de los productos. Durante toda la semana, se organizan programas de asesoramiento y conexión directa entre empresas, sistemas de distribución, supermercados y entidades de procesamiento y exportación, ampliando significativamente las oportunidades de comercio.
Ta Van Tuong afirmó que la organización del evento en el barrio Kim Lien no solo impulsa la conexión del mercado, sino que también aporta un “nuevo impulso” a la producción agrícola y a la economía rural. La actividad contribuye a consolidar el espíritu de “Hanói por todo el país, todo el país por Hanói”, demostrando el fuerte compromiso de la capital en acompañar a las localidades en el desarrollo de cadenas de suministro sostenibles.
Al concluir su intervención, el representante del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hanói expresó su deseo de continuar recibiendo el apoyo de los ministerios, sectores, localidades y la comunidad empresarial, con el objetivo común de desarrollar de manera sostenible las cadenas de suministro de productos agroforestales y pesqueros seguros, no solo para servir a la población de Hanói, sino también para generar valor añadido, contribuir al crecimiento económico y consolidar la imagen de los productos agrícolas vietnamitas de alta calidad ante los amigos internacionales./.
Por VNP/Hoang Ha