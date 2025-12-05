Hanói presenta un panorama integral de productos agropecuarios seguros provenientes de todo Vietnam

La noche del 28 de noviembre, el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hanói, en coordinación con el Comité Popular del barrio de Kim Lien, inauguró la “Semana de exhibición, presentación y promoción de productos agroforestales y pesqueros seguros de Hanói y de las provincias y ciudades en 2025”. Foto: Hoang Ha/VNP

Celebrado del 28 de noviembre al 1 de diciembre, el evento se convirtió en un punto destacado dentro de la serie de actividades destinadas a impulsar el comercio y fortalecer la conexión en el consumo de productos agrícolas entre Hanói y las localidades de todo el país.

Este año, la semana comercial reúne más de 1 300 productos agropecuarios seguros, especialidades regionales y artículos destacados del programa OCOP, provenientes de 25 provincias y ciudades. Con más de 50 stands dispuestos de manera científica, el evento ofrece un panorama diverso de la agricultura vietnamita, desde productos frescos agrícolas, forestales y acuícolas, hasta alimentos procesados, artículos de alta tecnología y especialidades con potencial de exportación.

La ceremonia de corte de cinta inaugural del evento. Foto: Hoang Ha/VNP Abierto diariamente de 9:00 a.m. a 22:00 p.m., el evento prevé atraer a miles de visitantes para conocer, experimentar y comprar productos. Junto a la exhibición, se desarrollan varias actividades interactivas como degustaciones, presentación de tecnologías de conservación y nuevos métodos de procesamiento, creando un vínculo práctico entre empresas, cooperativas y sistemas de distribución en Hanói. Para los minoristas, esta es una oportunidad para acceder a fuentes de abastecimiento estables y de alta calidad; mientras que, para los visitantes, representa una experiencia cultural y gastronómica que reúne lo mejor de las regiones del país en pleno corazón de la capital.

Ta Van Tuong, subdirector del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hanói, junto con los delegados, visita los stands de la semana comercial. Foto: Hoang Ha/VNP

En su discurso inaugural, Ta Van Tuong, subdirector del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hanói, destacó el papel de la capital como uno de los dos principales centros económicos del país, con una enorme demanda de consumo y una moderna red de comercio y servicios. Sin embargo, la producción agrícola local únicamente cubre entre el 20% y el 70% de las necesidades, según cada grupo de productos, para más de 10 millones de habitantes que viven y trabajan en Hanói. La parte restante se abastece a través de cadenas de suministro procedentes de otras provincias y de fuentes importadas. Ta Van Tuong, subdirector del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Hanói, junto con los delegados, visita los stands de la semana comercial. Foto: Hoang Ha/VNP Para garantizar un suministro estable, seguro y transparente, Hanói ha implementado diversas soluciones para fortalecer la conexión entre producción y consumo. La ciudad presta especial atención a la aplicación de tecnologías de trazabilidad y al desarrollo de cadenas de suministro seguras entre Hanói y las localidades. Sobre esta base, Hanói y 43 provincias y ciudades antes de la reorganización administrativa (equivalentes a 26 provincias y ciudades actuales) han establecido 1 388 cadenas de producción y suministro de alimentos seguros, que aportan grandes volúmenes de productos agrícolas, forestales y pesqueros al mercado de la capital.

Un hito importante —recordado por Ta Van Tuong— ha sido la implementación del “Programa de coordinación para garantizar la inocuidad alimentaria, mejorar la calidad de los productos agroforestales y pesqueros y promover el comercio en el periodo 2021–2025”, impulsado por Hanói en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y las localidades. El programa tiene como objetivo llevar productos regionales al mercado de Hanói y, desde allí, expandirse a los grandes mercados del país y orientarse a la exportación, bajo los principios de seguridad, transparencia y trazabilidad.