Hanoi presenta oficialmente proyecto del Gran Bulevar Paisajístico del Río Rojo

Con una inversión estimada en alrededor de 32,4 mil millones de dólares, el proyecto se desplegará sobre unas 11 mil hectáreas y se extenderá desde el puente Song Hong hasta el puente Me So, atravesando 19 comunas y distritos de Hanoi a lo largo de aproximadamente 80 kilómetros. (Imagen ilustrativa: VNA)

Las autoridades de Hanoi presentaron oficialmente el proyecto de inversión y construcción del Gran Bulevar Paisajístico del Río Rojo, considerado una de las estrategias de desarrollo más ambiciosas y de largo plazo para la capital vietnamita en la nueva etapa.



La iniciativa se sustenta en resoluciones y directrices aprobadas por el Comité Central del Partido, la Asamblea Nacional, el Gobierno y las autoridades municipales. Entre ellas destaca la Resolución 258/NQ-QH15, emitida por la Asamblea Nacional el 11 de diciembre de 2025, que autoriza la aplicación de mecanismos y políticas especiales para la ejecución del proyecto. Posteriormente, el 11 de mayo de 2026, el Consejo Popular de Hanoi aprobó la política de inversión mediante la Resolución 18/NQ-HĐND.



De acuerdo con la planificación maestra de la capital con visión a 100 años, el Gran Bulevar Paisajístico del Río Rojo forma parte de los nueve ejes estratégicos de desarrollo de Hanoi. El corredor desempeñará funciones clave como espacio verde central y eje económico, comercial, de servicios, cultura creativa y expansión urbana a lo largo de ambas riberas del río.



El proyecto abarcará unas 11.418 hectáreas y estará integrado por cinco grupos de obras con un total de 18 subproyectos. Entre sus principales componentes figuran dos grandes avenidas paisajísticas a ambos lados del Río Rojo, con una extensión superior a 80 kilómetros; complejos de parques de gran escala en las zonas ribereñas; obras de contención y regulación del cauce y las orillas; nuevas áreas urbanas de reasentamiento y reconstrucción; además de proyectos independientes de liberación de terrenos.



La obra se desarrollará en 16 comunas y barrios, incluidos Hong Ha, O Dien, Thuong Cat, Dong Ngac, Phu Thuong, Linh Nam, Thanh Tri, Nam Phu, Hong Van, Me Linh, Thien Loc, Vinh Thanh, Dong Anh, Bo De, Long Bien y Bat Trang. El calendario de ejecución se extenderá de 2026 a 2038.



Durante la primera fase, prevista entre 2026 y 2030, las autoridades priorizarán la construcción de las principales infraestructuras, las obras de regulación fluvial y contención, varios parques estratégicos, zonas urbanas de reasentamiento y proyectos de liberación de terrenos.



Según el Comité Popular de Hanoi, la inversión preliminar total se estima en unos 737 billones de dongs (28 mil millones de dólares). El fondo de tierras destinado a compensaciones abarcará aproximadamente dos mil 655,8 hectáreas, distribuidas tanto dentro del área del proyecto como en otras zonas urbanas de la ciudad.



Las autoridades aseguraron que la gestión y utilización de estos terrenos se realizará bajo criterios de transparencia, eficiencia y control, con el fin de evitar pérdidas y despilfarro de bienes públicos.



En materia de reasentamiento, el gobierno municipal informó que en el área afectada residen actualmente unas 247.431 personas, agrupadas en más de 70.474 hogares. Hanoi reiteró que la protección de los derechos e intereses legítimos de la población constituye un principio prioritario del proyecto, por lo que las obras de reasentamiento y reconstrucción serán ejecutadas antes de la implementación simultánea de los demás componentes.



Las nuevas zonas urbanas destinadas al reasentamiento estarán ubicadas en Long Bien, Linh Nam y Bat Trang. En Long Bien se prevé desarrollar un complejo de unas 201 hectáreas con capacidad para entre 40.000 y 42.000 viviendas, mientras que en Linh Nam se construirá una urbanización de 98 hectáreas con espacio para entre 15.000 y 16.000 apartamentos.



Además, una zona urbana multifuncional en la comuna de Thu Lam, en el barrio de Dong Anh, abarcará unas 700 hectáreas y podría ofrecer entre 16.000 y 18.000 parcelas residenciales.



En total, el proyecto contempla entre 79.000 y 85.000 viviendas y lotes de reasentamiento, una cifra que, según las autoridades, permitirá cubrir en gran medida la demanda habitacional de las familias afectadas.



El Comité Popular de Hanoi subrayó que el Gran Bulevar Paisajístico del Río Rojo tendrá un impacto estratégico en el desarrollo urbano, el paisaje, el medio ambiente ecológico y la capacidad de crecimiento de la capital, al tiempo que contribuirá a consolidar un nuevo eje paisajístico central y a impulsar un modelo urbano moderno, sostenible y ecológico en ambas riberas del Río Rojo./.