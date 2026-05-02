Hanoi por ampliar escuelas de alta calidad y endurecer estándares de salida

Hanoi (VNA)- Hanoi prevé desarrollar 37 nuevas escuelas de alta calidad, elevando el total a 60 sobre la base de las 23 existentes, con el fin de implementar la Resolución 71-NQ/TW y avanzar hacia un sistema educativo de alta calidad, con capacidad de irradiación y liderazgo en todo el sistema.

​ “Aula digital de Google”, donde se despierta la pasión y se desarrollan las competencias digitales fundamentales en los estudiantes. (Fuente: VNA)

En la práctica, este modelo ha contribuido a mejorar la calidad de la enseñanza mediante el fortalecimiento de la infraestructura, la reducción de la cantidad de estudiantes por aulasy la mejora de los programas formativos. Asimismo, ha impulsado la innovación pedagógica, la aplicación de tecnologías, el desarrollo de competencias del alumnado y la reducción de la presión de admisión en determinadas escuelas de élite.

​

En la próxima etapa, Hanoi orienta el desarrollo de este modelo hacia un nuevo enfoque: pasar de la gestión basada en criterios de entrada a una gobernanza integral de la calidad; sustituir criterios rígidos por un marco abierto, tomando como base el estándar nacional de nivel 2 y permitiendo a los centros superar dichos estándares con orientaciones propias. Los programas educativos se diseñarán de forma abierta e integrada, con énfasis en idiomas, STEM, tecnología digital, artes y educación física.

​

Cabe destacar que el control de calidad se reforzará mediante una supervisión continua, evaluaciones periódicas y la posibilidad de retirar el reconocimiento a los centros que no cumplan los estándares, en lugar de una acreditación única como se hacía anteriormente.

​

La ampliación de este sistema ha suscitado gran interés entre los padres. Diversas opiniones consideran que se trata de una política adecuada, que diversifica las opciones y amplía el acceso a entornos educativos de mayor calidad. No obstante, también subrayan la necesidad de un control riguroso para evitar la formalización superficial y garantizar la equidad, evitando que el modelo beneficie solo a determinados grupos.

​

Al mismo tiempo, la mejora de la calidad educativa debe aplicarse de manera homogénea en todo el sistema, evitando ampliar las brechas entre zonas. La inversión en escuelas de alta calidad debe ir acompañada del fortalecimiento de las escuelas públicas convencionales, donde estudia la mayoría del alumnado.

​

Según la orientación establecida, para 2030 Hanoi aspira a contar con unas 150 escuelas de alta calidad, equivalentes al 5% del total. Este modelo se implementará por áreas, sin límites administrativos ni zonificación de admisión, garantizando además que no aumente la carga académica, con el objetivo de ampliar el acceso a una educación de calidad para los estudiantes./.