Hanoi organizará diversas actividades por el 80.º aniversario del Día Tradicional del Deporte de Vietnam

Hanoi organiza diversas actividades deportivas para promover el Día Tradicional del sector de Educación Física y Deportes de Vietnam. Foto ilustrativa de VNP

Hanoi organizará durante el mes de marzo una serie de actividades deportivas para conmemorar el 80.º aniversario del Día Tradicional del sector de Educación Física y Deportes de Vietnam (27 de marzo de 1946 – 2026).

El evento central será el programa “Carrera Olímpica por la Salud de Todo el Pueblo – Por la Seguridad de la Patria”, previsto para las 6:30 del 22 de marzo en la plaza Dong Kinh Nghia Thuc y los alrededores del lago Hoan Kiem. La actividad, organizada por el Ministerio de Seguridad Pública en coordinación con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y el Comité Popular de Hanoi, prevé reunir entre 12.000 y 15.000 participantes, quienes recorrerán una distancia de 1,7 kilómetros, equivalente a una vuelta alrededor del lago.

El Día de la Carrera Olímpica por la Salud de Todo el Pueblo se llevará a cabo de forma simultánea en comunas y barrios de toda la ciudad los días 21 y 22 de marzo, junto con el lanzamiento de la 51.ª Carrera Abierta del periódico Hanoimoi por la Paz.

Un día antes, el 21 de marzo, se celebrará una carrera conmemorativa en la zona del jardín de flores del templo Ba Kieu y el entorno del lago Hoan Kiem, con motivo del aniversario del sector deportivo y del Día Internacional de la Felicidad 2026. La competencia incluirá tres distancias: 5,1 km, 3,4 km y Family Run de 1,7 km, y se espera la participación de entre 5.000 y 8.000 corredores, entre residentes, turistas y entusiastas de la carrera.

El acto conmemorativo oficial tendrá lugar el 27 de marzo en el Palacio de la Amistad, con el objetivo de repasar la trayectoria del sector y reconocer las contribuciones de generaciones de dirigentes, entrenadores, atletas y árbitros.

Durante el mes también se desarrollarán diversas actividades, entre ellas coloquios con empresas del ámbito deportivo, seminarios para proponer soluciones destinadas a movilizar recursos para el desarrollo del deporte en la capital, el Festival Deportivo del Departamento de Cultura y Deportes 2026, así como el Campeonato de lucha libre y lucha tradicional de Hanoi.

Asimismo, se celebrarán varios torneos destacados, como el Abierto de Baloncesto 3x3 de Hanoi 2026 (14-15 de marzo), el Ciputra Hanoi – Yonex Sunrise Vietnam International Challenge 2026 de bádminton (24-29 de marzo) y el Festival de clubes de ejercicio al aire libre para personas de mediana y avanzada edad de Hanoi 2026.

Según el Departamento de Cultura y Deportes de Hanoi, estas actividades buscan promover el Día Tradicional del sector deportivo vietnamita y fomentar la práctica del ejercicio físico entre la población, en consonancia con el llamado del Presidente Ho Chi Minh a que todos los ciudadanos practiquen deporte para mejorar la salud y la calidad de vida./.